Старший лейтенант объяснил, как контрнаступление ВСУ поможет армии России

Старший лейтенант Матюшин: российскую армию ждут бои за Запорожье

24 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Российская армия сможет перейти в контратаку, считает Александр Матюшин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ударная группировка ВСУ должна выдохнуться в рамках своего наступления, что позволит российской армии перейти в контратаку и выйти на административные границы Запорожской и Херсонской областей. Самый сложный этап для ВС РФ будет в городе Запорожье, отметил в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Ждать нужно будет, конечно же того, что ударная группировка, собранная для широко разрекламированного украинского контрнаступления, о котором говорили чуть ли не с февраля, выдохнется, и оно будет уничтожено. У нас будет возможность перейти в свою очередь в контратаку, по возможности выйти на административные границы непосредственно Запорожской и, вполне возможно, Херсонской областей. Но на запорожском направлении у нас завяжутся, единственное, что я вижу, довольно тяжелые бои за город Запорожье. Потому что это опять-таки одна из крупнейших городских агломераций на Украине. Брать ее придется довольно долго, сложно, если противник сам не капитулирует, либо не оставит Запорожье, как оставил год назад Херсон», — объяснил Александр Матюшин. При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что на запорожском направлении опасной точкой для российской армии станут участки обмелевшего после подрыва плотины Каховского водохранилища. «Ждать нужно усиления местных штурмов на этом направлении, а может быть и убыль их. Следует ожидать удара практически во фланг нашей запорожской группировки и на херсонском направлении через обмелевшее Каховское водохранилище, обмелевшие участки Днепра. Из-за наводнения, вызванного подрывом плотины Каховской ГЭС, была смыта часть наших позиций, которые нам сейчас предстоит восстанавливать. Там следует ждать сейчас одного из наступлений ВСУ, которое, я уверен, будет разбито», — добавил Матюшин. По данным в Минобороны РФ, ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления. Украинские потери уже составили около 430 солдат на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Как считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, главная проблема контрнаступления ВСУ — российское превосходство в воздухе и слабая поставка в нужном количестве артиллерийских боеприпасов. По мнению экс-разведчика, экс-офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, контрнаступление Вооруженных сил России начнется к началу осени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ударная группировка ВСУ должна выдохнуться в рамках своего наступления, что позволит российской армии перейти в контратаку и выйти на административные границы Запорожской и Херсонской областей. Самый сложный этап для ВС РФ будет в городе Запорожье, отметил в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Ждать нужно будет, конечно же того, что ударная группировка, собранная для широко разрекламированного украинского контрнаступления, о котором говорили чуть ли не с февраля, выдохнется, и оно будет уничтожено. У нас будет возможность перейти в свою очередь в контратаку, по возможности выйти на административные границы непосредственно Запорожской и, вполне возможно, Херсонской областей. Но на запорожском направлении у нас завяжутся, единственное, что я вижу, довольно тяжелые бои за город Запорожье. Потому что это опять-таки одна из крупнейших городских агломераций на Украине. Брать ее придется довольно долго, сложно, если противник сам не капитулирует, либо не оставит Запорожье, как оставил год назад Херсон», — объяснил Александр Матюшин. При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что на запорожском направлении опасной точкой для российской армии станут участки обмелевшего после подрыва плотины Каховского водохранилища. «Ждать нужно усиления местных штурмов на этом направлении, а может быть и убыль их. Следует ожидать удара практически во фланг нашей запорожской группировки и на херсонском направлении через обмелевшее Каховское водохранилище, обмелевшие участки Днепра. Из-за наводнения, вызванного подрывом плотины Каховской ГЭС, была смыта часть наших позиций, которые нам сейчас предстоит восстанавливать. Там следует ждать сейчас одного из наступлений ВСУ, которое, я уверен, будет разбито», — добавил Матюшин. По данным в Минобороны РФ, ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления. Украинские потери уже составили около 430 солдат на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Как считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, главная проблема контрнаступления ВСУ — российское превосходство в воздухе и слабая поставка в нужном количестве артиллерийских боеприпасов. По мнению экс-разведчика, экс-офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, контрнаступление Вооруженных сил России начнется к началу осени.