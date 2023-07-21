Глава Сургута рассказал, какие дворовые территории отремонтируют в этом году

Глава Сургута Филатов: в городе отремонтируют 12 дворовых территорий

22 июля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

В Сургуте отремонтируют 12 дворовых территорий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов заявил, что в этом году будет отремонтировано 12 дворовых территорий города. В их число вошли дворы по адресам проспект Ленина, 45; улицы 50 лет ВЛКСМ, 3; улицы Щепеткина, 14. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Сейчас в большинстве дворов выполненный объем ремонтных работ составляет от 30 до 80%. В числе лидеров двор на Привокзальной, 2. Подрядчики справились уже с большей частью объемов. Сроков не срывают. Еще планируется или уже идет ремонт территорий: улицы Толстого, 16, 28; улицы Ленинградской, 1; улицы Генерала Иванова, 7/1; проспект Ленина, 45, 72; улицы Югорская, 15; улицы Щепеткина, 14; улицы 50 лет ВЛКСМ, 3; улицы Привокзальная, 2, 4, 10. Работы должны быть выполнены в полном объеме до 1 октября этого года», — сообщает глава города в telegram-канале. По его словам, во дворах идет ремонт, асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных мест. В некоторых дворах обустраивают новые детские площадки, устанавливают опоры освещения, меняют ограждения, ставят скамейки и урны. Решение о необходимости обновления двора принимают собственники многоквартирного дома. На общем собрании горожане выбирают перечень видов работ, процент от стоимости мероприятий, который они коллективно готовы на себя взять. Далее идет софинансирование из городского бюджета. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте начался ямочный ремонт дорог. Для устранения колейности планировали ликвидировать более 79 тысяч квадратных метров выбоин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов заявил, что в этом году будет отремонтировано 12 дворовых территорий города. В их число вошли дворы по адресам проспект Ленина, 45; улицы 50 лет ВЛКСМ, 3; улицы Щепеткина, 14. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Сейчас в большинстве дворов выполненный объем ремонтных работ составляет от 30 до 80%. В числе лидеров двор на Привокзальной, 2. Подрядчики справились уже с большей частью объемов. Сроков не срывают. Еще планируется или уже идет ремонт территорий: улицы Толстого, 16, 28; улицы Ленинградской, 1; улицы Генерала Иванова, 7/1; проспект Ленина, 45, 72; улицы Югорская, 15; улицы Щепеткина, 14; улицы 50 лет ВЛКСМ, 3; улицы Привокзальная, 2, 4, 10. Работы должны быть выполнены в полном объеме до 1 октября этого года», — сообщает глава города в telegram-канале. По его словам, во дворах идет ремонт, асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных мест. В некоторых дворах обустраивают новые детские площадки, устанавливают опоры освещения, меняют ограждения, ставят скамейки и урны. Решение о необходимости обновления двора принимают собственники многоквартирного дома. На общем собрании горожане выбирают перечень видов работ, процент от стоимости мероприятий, который они коллективно готовы на себя взять. Далее идет софинансирование из городского бюджета. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте начался ямочный ремонт дорог. Для устранения колейности планировали ликвидировать более 79 тысяч квадратных метров выбоин.