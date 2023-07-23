Сенатор от ХМАО поблагодарил матерей бойцов СВО за их вклад в победу

Сенатор Исаков выразил благодарность матерям бойцов СВО за помощь военным

24 июля 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Исаков отметил вклад матерей бойцов СВО в победу над врагом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков поблагодарил матерей военнослужащих, выполняющих воинских долг в зоне проведения спецоперации. Политик в соцсетях, сообщил, что эти женщины вносят свой вклад в победу над врагом. «Эти мамы (бойцов СВО — прим. URA.RU) идут после работы плести маскировочные сети и делать окопные свечи, кто-то из них открывает различные сборы для приобретения снаряжения и оборудования, которое поможет их сыновьям сохранить жизни и приблизить победу. Низкий вам поклон и большое спасибо за сыновей, настоящих героев, которые не побежали за кардон, а пошли бить врага», — написал сенатор в своем telegram-канале. Также он отметили важность писем которые передали в зону СВО дети из ХМАО. «Каждое письмо и рисунок содержит в себе частичку дома, города, в котором проживает боец, частичку домашнего тепла и уюта, частичку воспоминаний о своих собственных детках и частичку мирного неба», — сказал Исаков. Он сообщил, что военнослужащие попросили передать подарок школьнице из Югорска. Девочка отправила несколько писем с рисунками солдатам. Исаков пообещал выполнить поручение бойцов и встретится с ней в начале учебного года в школе. Ранее сообщалось, сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез в зону проведения спецоперации оборудование. Политик передал военнослужащим прицел ночного видения, тепловизор, квадрокоптер и ноутбук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков поблагодарил матерей военнослужащих, выполняющих воинских долг в зоне проведения спецоперации. Политик в соцсетях, сообщил, что эти женщины вносят свой вклад в победу над врагом. «Эти мамы (бойцов СВО — прим. URA.RU) идут после работы плести маскировочные сети и делать окопные свечи, кто-то из них открывает различные сборы для приобретения снаряжения и оборудования, которое поможет их сыновьям сохранить жизни и приблизить победу. Низкий вам поклон и большое спасибо за сыновей, настоящих героев, которые не побежали за кардон, а пошли бить врага», — написал сенатор в своем telegram-канале. Также он отметили важность писем которые передали в зону СВО дети из ХМАО. «Каждое письмо и рисунок содержит в себе частичку дома, города, в котором проживает боец, частичку домашнего тепла и уюта, частичку воспоминаний о своих собственных детках и частичку мирного неба», — сказал Исаков. Он сообщил, что военнослужащие попросили передать подарок школьнице из Югорска. Девочка отправила несколько писем с рисунками солдатам. Исаков пообещал выполнить поручение бойцов и встретится с ней в начале учебного года в школе. Ранее сообщалось, сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез в зону проведения спецоперации оборудование. Политик передал военнослужащим прицел ночного видения, тепловизор, квадрокоптер и ноутбук.