Песков: опасность в районе Крымского моста сохраняется

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Обеспечение безопасности Крымского моста требует тщательных мер, заявил Дмитрий Песков Фото:

Опасность на Крымском мосту сохраняется, ситуация требует бдительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сухогрузе, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону, в котором была обнаружена взрывчатка.

«Обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это требует постоянного уровня повышенной бдительности от нас», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нельзя исключать. К тому же, обеспечение безопасности Крымского моста требует тщательных мер и проверочных мероприятий.

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Опасность на Крымском мосту сохраняется, ситуация требует бдительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сухогрузе, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону, в котором была обнаружена взрывчатка. «Обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это требует постоянного уровня повышенной бдительности от нас», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нельзя исключать. К тому же, обеспечение безопасности Крымского моста требует тщательных мер и проверочных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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