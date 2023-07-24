Песков: опасность в районе Крымского моста сохраняется

24 июля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Обеспечение безопасности Крымского моста требует тщательных мер, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Опасность на Крымском мосту сохраняется, ситуация требует бдительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сухогрузе, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону, в котором была обнаружена взрывчатка. «Обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это требует постоянного уровня повышенной бдительности от нас», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нельзя исключать. К тому же, обеспечение безопасности Крымского моста требует тщательных мер и проверочных мероприятий.

Опасность на Крымском мосту сохраняется, ситуация требует бдительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сухогрузе, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону, в котором была обнаружена взрывчатка. «Обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это требует постоянного уровня повышенной бдительности от нас», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нельзя исключать. К тому же, обеспечение безопасности Крымского моста требует тщательных мер и проверочных мероприятий.