В ХМАО продолжают расти цены на бензин

26 июля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Самый дешевый бензин в регионе в июле стоит порядка 45 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цены на автомобильное топливо в ХМАО продолжают увеличиваться. По данным Тюменьстата, за первый месяц лета стоимость литра бензина в среднем по округу выросла на 2%, а цена дизеля поднялась более чем на 7%. «Цены на бензин автомобильный в ХМАО поднялись на 2%. Стоимость литра дизельного топлива выросла на 7,4%», — сообщил Тюменьстат. Среди марок автомобильного бензина больше всего подорожал АИ-98: в Нефтеюганске и Ханты-Мансийском районе среднерозничная цена поднялась на 14%. По информации от Депэкономразвития ХМАО, литр самого дешевого бензина марки АИ-92 в регионе стоит порядка 45 рублей, а самый дорогой достигает 63. Самые низкие цены на 92-й бензин зафиксированы в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Средняя стоимость этой марки топлива в Излучинске — 44 рубля 75 копеек, а в городе Нижневартовске, по актуальным данным официального сайта администрации населенного пункта, можно купить литр АИ-92 за 45 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на 1,5% поднялась стоимость бензина. Дизельное топливо подешевело на такой же процент.

Цены на автомобильное топливо в ХМАО продолжают увеличиваться. По данным Тюменьстата, за первый месяц лета стоимость литра бензина в среднем по округу выросла на 2%, а цена дизеля поднялась более чем на 7%. «Цены на бензин автомобильный в ХМАО поднялись на 2%. Стоимость литра дизельного топлива выросла на 7,4%», — сообщил Тюменьстат. Среди марок автомобильного бензина больше всего подорожал АИ-98: в Нефтеюганске и Ханты-Мансийском районе среднерозничная цена поднялась на 14%. По информации от Депэкономразвития ХМАО, литр самого дешевого бензина марки АИ-92 в регионе стоит порядка 45 рублей, а самый дорогой достигает 63. Самые низкие цены на 92-й бензин зафиксированы в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Средняя стоимость этой марки топлива в Излучинске — 44 рубля 75 копеек, а в городе Нижневартовске, по актуальным данным официального сайта администрации населенного пункта, можно купить литр АИ-92 за 45 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на 1,5% поднялась стоимость бензина. Дизельное топливо подешевело на такой же процент.