25 июля 2023

В ХМАО продолжают расти цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый дешевый бензин в регионе в июле стоит порядка 45 рублей Фото:

Цены на автомобильное топливо в ХМАО продолжают увеличиваться. По данным Тюменьстата, за первый месяц лета стоимость литра бензина в среднем по округу выросла на 2%, а цена дизеля поднялась более чем на 7%.

«Цены на бензин автомобильный в ХМАО поднялись на 2%. Стоимость литра дизельного топлива выросла на 7,4%», — сообщил Тюменьстат. Среди марок автомобильного бензина больше всего подорожал АИ-98: в Нефтеюганске и Ханты-Мансийском районе среднерозничная цена поднялась на 14%.

По информации от Депэкономразвития ХМАО, литр самого дешевого бензина марки АИ-92 в регионе стоит порядка 45 рублей, а самый дорогой достигает 63. Самые низкие цены на 92-й бензин зафиксированы в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Средняя стоимость этой марки топлива в Излучинске — 44 рубля 75 копеек, а в городе Нижневартовске, по актуальным данным официального сайта администрации населенного пункта, можно купить литр АИ-92 за 45 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на 1,5% поднялась стоимость бензина. Дизельное топливо подешевело на такой же процент.

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Цены на автомобильное топливо в ХМАО продолжают увеличиваться. По данным Тюменьстата, за первый месяц лета стоимость литра бензина в среднем по округу выросла на 2%, а цена дизеля поднялась более чем на 7%. «Цены на бензин автомобильный в ХМАО поднялись на 2%. Стоимость литра дизельного топлива выросла на 7,4%», — сообщил Тюменьстат. Среди марок автомобильного бензина больше всего подорожал АИ-98: в Нефтеюганске и Ханты-Мансийском районе среднерозничная цена поднялась на 14%. По информации от Депэкономразвития ХМАО, литр самого дешевого бензина марки АИ-92 в регионе стоит порядка 45 рублей, а самый дорогой достигает 63. Самые низкие цены на 92-й бензин зафиксированы в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Средняя стоимость этой марки топлива в Излучинске — 44 рубля 75 копеек, а в городе Нижневартовске, по актуальным данным официального сайта администрации населенного пункта, можно купить литр АИ-92 за 45 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на 1,5% поднялась стоимость бензина. Дизельное топливо подешевело на такой же процент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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