В интернете доказывают россиянам, что в Москве и Питере росли пальмы

В интернете распространяют миф о теплом климате и пальмах в России

26 июля 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Россия всегда отличалась холодной погодой Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что в России до 19 века был теплый климат, а в Москве и Петербурге даже росли пальмы, является недостоверной. Об этом URA.RU заявили климатолог и доктор географических наук Нина Зайцева, а также заведующая лабораторией оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра России Людмила Паршина. В сети активно распространяется информация о том, что до 19 века в России якобы был теплый климат, и, например, на территории Астрахани, Москвы и Петербурга были пальмы. Ролик на эту тему набрал уже более 260 тысяч просмотров и почти полторы тысячи комментариев. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. Но специалисты в сфере климатологии заверили, что информация недостоверна, воспринимать ее всерьез не стоит. «Откройте любой учебник по климату, и там будет написано, что в России на протяжении двух последних тысячелетий наблюдается умеренный континентальный климат», — заявила климатолог и доктор географических наук Нина Зайцева. Заведующая лабораторией оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра России Людмила Паршина также заявила, что информация в сети не является правдой. Ранее URA.RU сообщало, что Гидрометцентр опроверг новости об аномальной жаре во всем мире. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что в России до 19 века был теплый климат, а в Москве и Петербурге даже росли пальмы, является недостоверной. Об этом URA.RU заявили климатолог и доктор географических наук Нина Зайцева, а также заведующая лабораторией оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра России Людмила Паршина. В сети активно распространяется информация о том, что до 19 века в России якобы был теплый климат, и, например, на территории Астрахани, Москвы и Петербурга были пальмы. Ролик на эту тему набрал уже более 260 тысяч просмотров и почти полторы тысячи комментариев. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. Но специалисты в сфере климатологии заверили, что информация недостоверна, воспринимать ее всерьез не стоит. «Откройте любой учебник по климату, и там будет написано, что в России на протяжении двух последних тысячелетий наблюдается умеренный континентальный климат», — заявила климатолог и доктор географических наук Нина Зайцева. Заведующая лабораторией оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра России Людмила Паршина также заявила, что информация в сети не является правдой. Ранее URA.RU сообщало, что Гидрометцентр опроверг новости об аномальной жаре во всем мире.