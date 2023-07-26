В интернете доказывают россиянам, что в Москве и Питере росли пальмы

Информация о том, что в России до 19 века был теплый климат, а в Москве и Петербурге даже росли пальмы, является недостоверной. Об этом URA.RU заявили климатолог и доктор географических наук Нина Зайцева, а также заведующая лабораторией оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В сети активно распространяется информация о том, что до 19 века в России якобы был теплый климат, и, например, на территории Астрахани, Москвы и Петербурга были пальмы. Ролик на эту тему набрал уже более 260 тысяч просмотров и почти полторы тысячи комментариев. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков.
Но специалисты в сфере климатологии заверили, что информация недостоверна, воспринимать ее всерьез не стоит. «Откройте любой учебник по климату, и там будет написано, что в России на протяжении двух последних тысячелетий наблюдается умеренный континентальный климат», — заявила климатолог и доктор географических наук Нина Зайцева. Заведующая лабораторией оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра России Людмила Паршина также заявила, что информация в сети не является правдой.
Ранее URA.RU сообщало, что Гидрометцентр опроверг новости об аномальной жаре во всем мире.
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