Покупатели круглосуточного магазина в Перми не дают спать жителям соседних домов. Видео

26 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Выйдя из магазина, компании распивают алкоголь рядом с ним Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми магазин по ул. Краснополянская, 24 работает круглосуточно. Не смотря на запрет торговли алкоголем в ночное время, местные жители регулярно его там покупают, а потом не дают спать жителям соседних домов. О своей беде URA.RU рассказал житель дома, расположенного напротив магазина Денис Шилов. «В 2021 году переехал в ЖК „Атмосфера“ по ул. Краснополянская. Летом столкнулся с тем, что в доме напротив расположен магазин, круглосуточно торгующий алкогольными напитками. Целые компании приходят туда за алкоголем, потом выпивают все это прямо на остановке рядом с магазином, шумят, устраивают драки. В таких условиях невозможно спать, ведь хочется открыть окно, но шум попросту не позволяет уснуть», — рассказал Шилов. По словам мужчины, он неоднократно звонил в полицию, но на вызов никто не приезжал. «Даже на портал „Управляем вместе отправлял жалобу“, но мне ответили, что не нашли никаких нарушений», — возмущается пермяк. На «Яндекс Картах» у этого магазина 52 оценки, 11 из которых открыто сообщают, что в нем по ночам продается алкоголь. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

В Перми магазин по ул. Краснополянская, 24 работает круглосуточно. Не смотря на запрет торговли алкоголем в ночное время, местные жители регулярно его там покупают, а потом не дают спать жителям соседних домов. О своей беде URA.RU рассказал житель дома, расположенного напротив магазина Денис Шилов. «В 2021 году переехал в ЖК „Атмосфера“ по ул. Краснополянская. Летом столкнулся с тем, что в доме напротив расположен магазин, круглосуточно торгующий алкогольными напитками. Целые компании приходят туда за алкоголем, потом выпивают все это прямо на остановке рядом с магазином, шумят, устраивают драки. В таких условиях невозможно спать, ведь хочется открыть окно, но шум попросту не позволяет уснуть», — рассказал Шилов. По словам мужчины, он неоднократно звонил в полицию, но на вызов никто не приезжал. «Даже на портал „Управляем вместе отправлял жалобу“, но мне ответили, что не нашли никаких нарушений», — возмущается пермяк. На «Яндекс Картах» у этого магазина 52 оценки, 11 из которых открыто сообщают, что в нем по ночам продается алкоголь. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.