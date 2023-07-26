Украинские СМИ распространяют фейк о «депортации» учителей из Запорожья

СМИ Украины написали ложь о «депортации» учителей из Запорожья

26 июля 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Проблем в сфере образования в новых регионах России нет. Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Учителей Запорожской области за отказ сотрудничать с Россией не отправляют в другие регионы. Кроме того, никаких проблем в сфере образования в новом субъекте РФ нет. Об этом URA.RU заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В украинских СМИ расходится информация о том, что педагогов в Запорожье «угрожают депортировать» в Россию за отказ работать в школах. Также, по данным медиа, в регионе якобы есть проблемы в сфере образования. «Это абсолютная ложь. Как можно из одной страны в нее же вывезти. Депортация — это выдворение человека за пределы государства. Кроме того, я знаю массу учителей, которые не являются уроженцами Запорожской области, но активно и качественно работают именно в нашей области в сфере образования», — сказал Владимир Рогов в рамках проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Ранее украинская пропаганда сообщала о том, что руководство Крыма якобы начинает готовиться к переезду на материк из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Однако эта информация тоже оказалась недостоверной.

Учителей Запорожской области за отказ сотрудничать с Россией не отправляют в другие регионы. Кроме того, никаких проблем в сфере образования в новом субъекте РФ нет. Об этом URA.RU заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В украинских СМИ расходится информация о том, что педагогов в Запорожье «угрожают депортировать» в Россию за отказ работать в школах. Также, по данным медиа, в регионе якобы есть проблемы в сфере образования. «Это абсолютная ложь. Как можно из одной страны в нее же вывезти. Депортация — это выдворение человека за пределы государства. Кроме того, я знаю массу учителей, которые не являются уроженцами Запорожской области, но активно и качественно работают именно в нашей области в сфере образования», — сказал Владимир Рогов в рамках проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Ранее украинская пропаганда сообщала о том, что руководство Крыма якобы начинает готовиться к переезду на материк из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Однако эта информация тоже оказалась недостоверной.