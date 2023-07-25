В Екатеринбурге устраивают облавы на бомжей
Екатеринбург в канун празднования 300-летия и проведения аналога Универсиады хотят попытаться сделать город безопаснее. Из-за этого улицы решили «очищать» от бомжей.
«Полиция регулярно проводит рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в общественных местах. В рамках данных операций среди прочего проверяются на причастность к преступлениям и правонарушениям лица без определенного места жительства», — сказали в УМВД по Екатеринбургу.
На уменьшение числа бродяг и попрошаек обратили внимание журналисты 66.ру. При этом отмечается, что чаще можно наблюдать «кочующих бомжей».
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