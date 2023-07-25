25 июля 2023

В Екатеринбурге устраивают облавы на бомжей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, пластиковые бутылки, зима, тбо, бомж на помойке, помойка, контейнер для тбо
В Екатеринбурге устраивают облавы на бомжей Фото:

Екатеринбург в канун празднования 300-летия и проведения аналога Универсиады хотят попытаться сделать город безопаснее. Из-за этого улицы решили «очищать» от бомжей.

«Полиция регулярно проводит рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в общественных местах. В рамках данных операций среди прочего проверяются на причастность к преступлениям и правонарушениям лица без определенного места жительства», — сказали в УМВД по Екатеринбургу.

На уменьшение числа бродяг и попрошаек обратили внимание журналисты 66.ру. При этом отмечается, что чаще можно наблюдать «кочующих бомжей».

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Екатеринбург в канун празднования 300-летия и проведения аналога Универсиады хотят попытаться сделать город безопаснее. Из-за этого улицы решили «очищать» от бомжей. «Полиция регулярно проводит рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в общественных местах. В рамках данных операций среди прочего проверяются на причастность к преступлениям и правонарушениям лица без определенного места жительства», — сказали в УМВД по Екатеринбургу. На уменьшение числа бродяг и попрошаек обратили внимание журналисты 66.ру. При этом отмечается, что чаще можно наблюдать «кочующих бомжей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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