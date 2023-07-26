В Перми за 3000 рублей распродают авиабилеты на российские курорты

Авиакомпания «Азимут» объявила распродажу билетов из Перми до Махачкалы и Минвод

27 июля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Акция распространяется на билеты с ноября по март Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания «Азимут» запустила продажу билетов из Перми на российский юг по низким ценам на осенне-зимний сезон. С 29 октября по 30 марта можно улететь в Минеральные воды за 2680 рублей, в Махачкалу за 3200 рублей. «Авиакомпания „Азимут“ объявляет о начале акции „Готовь крылья летом“, в рамках которой до 04 августа 2023 года можно приобрести авиабилеты по минимальным тарифам по ряду направлений с вылетом в период с 29 октября 2023 года до 30 марта 2024 года», — сообщается на сайте авиакомпании. Уточняется, что акция не распространяется на вылеты во время новогодних каникул, а также с 29 октября по 9 ноября, с 16 по 25 февраля, с 1 по 10 марта и с 22 по 10 марта. В стоимость не включена перевозка багажа. Также билеты по этому тарифу нельзя вернуть.

Авиакомпания «Азимут» запустила продажу билетов из Перми на российский юг по низким ценам на осенне-зимний сезон. С 29 октября по 30 марта можно улететь в Минеральные воды за 2680 рублей, в Махачкалу за 3200 рублей. «Авиакомпания „Азимут“ объявляет о начале акции „Готовь крылья летом“, в рамках которой до 04 августа 2023 года можно приобрести авиабилеты по минимальным тарифам по ряду направлений с вылетом в период с 29 октября 2023 года до 30 марта 2024 года», — сообщается на сайте авиакомпании. Уточняется, что акция не распространяется на вылеты во время новогодних каникул, а также с 29 октября по 9 ноября, с 16 по 25 февраля, с 1 по 10 марта и с 22 по 10 марта. В стоимость не включена перевозка багажа. Также билеты по этому тарифу нельзя вернуть.