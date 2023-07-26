26 июля 2023

В Перми за 3000 рублей распродают авиабилеты на российские курорты

Авиакомпания «Азимут» объявила распродажу билетов из Перми до Махачкалы и Минвод
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний отдых, туризм, архив. , каньон, горы, дагестан, горный дагестан
Акция распространяется на билеты с ноября по март Фото:

Авиакомпания «Азимут» запустила продажу билетов из Перми на российский юг по низким ценам на осенне-зимний сезон. С 29 октября по 30 марта можно улететь в Минеральные воды за 2680 рублей, в Махачкалу за 3200 рублей.

«Авиакомпания „Азимут“ объявляет о начале акции „Готовь крылья летом“, в рамках которой до 04 августа 2023 года можно приобрести авиабилеты по минимальным тарифам по ряду направлений с вылетом в период с 29 октября 2023 года до 30 марта 2024 года», — сообщается на сайте авиакомпании.

Уточняется, что акция не распространяется на вылеты во время новогодних каникул, а также с 29 октября по 9 ноября, с 16 по 25 февраля, с 1 по 10 марта и с 22 по 10 марта. В стоимость не включена перевозка багажа. Также билеты по этому тарифу нельзя вернуть.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Азимут» запустила продажу билетов из Перми на российский юг по низким ценам на осенне-зимний сезон. С 29 октября по 30 марта можно улететь в Минеральные воды за 2680 рублей, в Махачкалу за 3200 рублей. «Авиакомпания „Азимут“ объявляет о начале акции „Готовь крылья летом“, в рамках которой до 04 августа 2023 года можно приобрести авиабилеты по минимальным тарифам по ряду направлений с вылетом в период с 29 октября 2023 года до 30 марта 2024 года», — сообщается на сайте авиакомпании. Уточняется, что акция не распространяется на вылеты во время новогодних каникул, а также с 29 октября по 9 ноября, с 16 по 25 февраля, с 1 по 10 марта и с 22 по 10 марта. В стоимость не включена перевозка багажа. Также билеты по этому тарифу нельзя вернуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...