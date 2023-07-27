Челябинский суд отправил в колонию убийцу сотрудницы районной администрации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Бывшего мужа женщины приговорили к девяти годам колонии Фото:

Сосновский райсуд отправил в колонию Ивана Баженова, обвиняемого в убийстве бывшей жены, работавшей в местной администрации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчину приговорили к девяти годам колонии.

«Суд признал мужчину виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в качестве дополнительного наказания Баженова обязали выплатить матери погибшей миллион рублей в качестве компенсации. Также он должен заплатить 40 тысяч рублей за погребение бывшей супруги.

Тело женщины нашли в начале декабря 2022 года. Несколько дней она числилась пропавшей без вести. В убийстве сразу начали подозревать ее бывшего мужа. В его доме нашли волосы погибшей и кабель, которым он задушил женщину.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сосновский райсуд отправил в колонию Ивана Баженова, обвиняемого в убийстве бывшей жены, работавшей в местной администрации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчину приговорили к девяти годам колонии. «Суд признал мужчину виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что в качестве дополнительного наказания Баженова обязали выплатить матери погибшей миллион рублей в качестве компенсации. Также он должен заплатить 40 тысяч рублей за погребение бывшей супруги. Тело женщины нашли в начале декабря 2022 года. Несколько дней она числилась пропавшей без вести. В убийстве сразу начали подозревать ее бывшего мужа. В его доме нашли волосы погибшей и кабель, которым он задушил женщину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...