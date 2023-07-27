Челябинский суд отправил в колонию убийцу сотрудницы районной администрации

Сосновский райсуд отправил в колонию Ивана Баженова, обвиняемого в убийстве бывшей жены, работавшей в местной администрации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчину приговорили к девяти годам колонии.
«Суд признал мужчину виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве отметили, что в качестве дополнительного наказания Баженова обязали выплатить матери погибшей миллион рублей в качестве компенсации. Также он должен заплатить 40 тысяч рублей за погребение бывшей супруги.
Тело женщины нашли в начале декабря 2022 года. Несколько дней она числилась пропавшей без вести. В убийстве сразу начали подозревать ее бывшего мужа. В его доме нашли волосы погибшей и кабель, которым он задушил женщину.
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