В Челябинской области увеличится производство гречки

27 июля 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Благодаря строительству нового завода производство гречки вырастет втрое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Увельском районе Челябинской области планируется построить новый завод, благодаря которому в регионе вырастет производство гречки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. «Компания „Ресурс“, один из крупнейших производителей этой крупы, планирует расширить мощности за счет строительства нового завода. В Увельском районе будет возведен семиэтажный цех по переработке гречихи, зернохранилища почти на 30 тысяч тонн и складской комплекс», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. В ведомстве уточнили, что инвестиции в возведение нового производства превысят три миллиарда рублей. Предприятие планируется запустить уже в 2024 году. По данным Минсельхоза России, благодаря новым мощностям производство крупы вырастет в три раза, выпуск готовой продукции достигнет 60 тысяч тонн ежегодно.

В Увельском районе Челябинской области планируется построить новый завод, благодаря которому в регионе вырастет производство гречки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. «Компания „Ресурс“, один из крупнейших производителей этой крупы, планирует расширить мощности за счет строительства нового завода. В Увельском районе будет возведен семиэтажный цех по переработке гречихи, зернохранилища почти на 30 тысяч тонн и складской комплекс», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. В ведомстве уточнили, что инвестиции в возведение нового производства превысят три миллиарда рублей. Предприятие планируется запустить уже в 2024 году. По данным Минсельхоза России, благодаря новым мощностям производство крупы вырастет в три раза, выпуск готовой продукции достигнет 60 тысяч тонн ежегодно.