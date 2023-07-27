В Челябинской области увеличится производство гречки

В Увельском районе Челябинской области планируется построить новый завод, благодаря которому в регионе вырастет производство гречки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.
«Компания „Ресурс“, один из крупнейших производителей этой крупы, планирует расширить мощности за счет строительства нового завода. В Увельском районе будет возведен семиэтажный цех по переработке гречихи, зернохранилища почти на 30 тысяч тонн и складской комплекс», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
В ведомстве уточнили, что инвестиции в возведение нового производства превысят три миллиарда рублей. Предприятие планируется запустить уже в 2024 году. По данным Минсельхоза России, благодаря новым мощностям производство крупы вырастет в три раза, выпуск готовой продукции достигнет 60 тысяч тонн ежегодно.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.