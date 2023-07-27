В Челябинской области увеличится производство гречки

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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, гречка, греча, бакалея, продукты питания, гречневая крупа
Благодаря строительству нового завода производство гречки вырастет втрое Фото:

В Увельском районе Челябинской области планируется построить новый завод, благодаря которому в регионе вырастет производство гречки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

«Компания „Ресурс“, один из крупнейших производителей этой крупы, планирует расширить мощности за счет строительства нового завода. В Увельском районе будет возведен семиэтажный цех по переработке гречихи, зернохранилища почти на 30 тысяч тонн и складской комплекс», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

В ведомстве уточнили, что инвестиции в возведение нового производства превысят три миллиарда рублей. Предприятие планируется запустить уже в 2024 году. По данным Минсельхоза России, благодаря новым мощностям производство крупы вырастет в три раза, выпуск готовой продукции достигнет 60 тысяч тонн ежегодно.

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В Увельском районе Челябинской области планируется построить новый завод, благодаря которому в регионе вырастет производство гречки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. «Компания „Ресурс“, один из крупнейших производителей этой крупы, планирует расширить мощности за счет строительства нового завода. В Увельском районе будет возведен семиэтажный цех по переработке гречихи, зернохранилища почти на 30 тысяч тонн и складской комплекс», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. В ведомстве уточнили, что инвестиции в возведение нового производства превысят три миллиарда рублей. Предприятие планируется запустить уже в 2024 году. По данным Минсельхоза России, благодаря новым мощностям производство крупы вырастет в три раза, выпуск готовой продукции достигнет 60 тысяч тонн ежегодно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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