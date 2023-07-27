Свердловский город остался без воды

С 27 июля жители Среднеуральска сидят без холодной и горячей воды
Жители Среднеуральска (Свердловская область) с 27 июля сидят без холодной и горячей воды. В местных магазинах уже раскупили всю воду, сообщают читатели URA.RU.
«В Среднеуральске почти сутки нет горячей и холодной воды во всем городе. Администрация даже не организовала подвоз воды, а бутилированную воду в магазинах уже раскупили», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU обратилась в администрацию Среднеуральска. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.
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