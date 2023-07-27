27 июля 2023

Свердловский город остался без воды

Жители Среднеуральска с 27 июля сидят без холодной и горячей воды
© Служба новостей «URA.RU»
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С 27 июля жители Среднеуральска сидят без холодной и горячей воды Фото:

Жители Среднеуральска (Свердловская область) с 27 июля сидят без холодной и горячей воды. В местных магазинах уже раскупили всю воду, сообщают читатели URA.RU.

«В Среднеуральске почти сутки нет горячей и холодной воды во всем городе. Администрация даже не организовала подвоз воды, а бутилированную воду в магазинах уже раскупили», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась в администрацию Среднеуральска. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

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Жители Среднеуральска (Свердловская область) с 27 июля сидят без холодной и горячей воды. В местных магазинах уже раскупили всю воду, сообщают читатели URA.RU. «В Среднеуральске почти сутки нет горячей и холодной воды во всем городе. Администрация даже не организовала подвоз воды, а бутилированную воду в магазинах уже раскупили», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в администрацию Среднеуральска. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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