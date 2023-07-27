27 июля 2023

Власти ХМАО ввели новые квоты для охоты

Охотникам ХМАО разрешат добыть больше 14 тысяч соболей
© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, патроны, охота, охотник, охотник, ружье, двустволка, гладкоствольное оружие
Охотникам ХМАО установили лимиты добычи промысловых животных Фото:

В ХМАО установили лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. В постановлении, опубликованном на официальном региона, указаны нормы добычи лося, медведя, соболя, барсука, рыси и выдры. Документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора ХМАО Алексей Шипилов.

«Постановляю утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года для ХМАО. Согласно постановлению охотникам разрешается добыть 1386 лосей (5,7% от общей численности по округу), 14399 соболей (34,6%), 2018 медведей (27,4%), 260 барсуков (7%), восемь рысей (8,9%), 120 выдр (4,6%)», — сообщается в документе.

Отдельно установили охотничьи квоты для представителей коренных малочисленных народов Севера. Указанное количество особей распределено по охотничьим угодьям ХМАО. Постановление начинает действовать с 1 августа 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что жителя Нижневартовского района ХМАО будут судить за охоту на соболей. Он охотился на животных с помощью капканов.

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В ХМАО установили лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. В постановлении, опубликованном на официальном региона, указаны нормы добычи лося, медведя, соболя, барсука, рыси и выдры. Документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора ХМАО Алексей Шипилов. «Постановляю утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года для ХМАО. Согласно постановлению охотникам разрешается добыть 1386 лосей (5,7% от общей численности по округу), 14399 соболей (34,6%), 2018 медведей (27,4%), 260 барсуков (7%), восемь рысей (8,9%), 120 выдр (4,6%)», — сообщается в документе. Отдельно установили охотничьи квоты для представителей коренных малочисленных народов Севера. Указанное количество особей распределено по охотничьим угодьям ХМАО. Постановление начинает действовать с 1 августа 2023 года. Ранее URA.RU писало, что жителя Нижневартовского района ХМАО будут судить за охоту на соболей. Он охотился на животных с помощью капканов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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