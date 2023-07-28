Минобороны организовало телемост для бойцов из Челябинска

Общение с близкими очень поддерживает боевой дух участников спецоперации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России организовало телемост для участников спецоперации на Украине из Челябинска, где они смогли пообщаться со своими семьями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Военнослужащие ЦВО пообщались со своими родственниками из Челябинской области. Долгожданная встреча, пусть даже в онлайн-формате, — очень радостное событие для бойцов, их родных и близких», — указано в сообщении пресс-службы Минобороны.

Бойцы пообщались с родными и близкими и поблагодарили организаторов за возможность передать привет домой. Военные отметили, что прилагают все усилия для скорейшего завершения спецоперации.

«Желаю вам прежде всего, чтобы вы держались. Чтобы у вас было светлое небо над головой, чтобы все проходило мимо и быстрее закончилось», — сказала одна из жен своему супругу, находящемуся в зоне проведения СВО.

Командир уточнил, что в его бригаде служат бойцы из разных регионов. По его словам, очень часто проводят такие встречи на базе городских военкоматов либо правительства. И всегда бойцы получают поддержку и заботу от тех, кто окружает их семьи.

Ранее URA.RU сообщало, что подобные встречи в онлайн-формате проводятся с родными бойцов из разных регионов на регулярной основе. В январе для бойцов из Челябинска в зоне СВО уже проводили телемост с родными.