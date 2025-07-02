Автобусы в Челябинске изменят маршрут движения в центре

В Челябинске автобусы №№2, 4, 51, 28, 64 и КМ изменят маршруты движения на Алом Поле в предстоящие выходные. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Служба организации движения».
«В связи с ремонтом теплотрассы с 22 часов 4 июля до 6 часов утра 7 июля будет закрыто движение по проспекту Ленина на восточной части перекрестка со Свердловским проспектом. На время перекрытия движения автобусы изменят маршрут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Автобусы № 2, 4 отправят в объезд по улицам Красная, Сони Кривой и Энгельса. Автобусы № 51, 58 в сторону северо-запада в объезд отправят по Сони Кривой — Энгельса, обратно по маршруту. Автобус № 64 от Железнодорожного вокзала проследует по Свободы и Братьев Кашириных, не выезжая на проспект Ленина. Компенсационный маршрут поедет от Областной больницы по Блюхера, Воровского, Красная, Труда, Кирова и до Теплотехнического института.
На время ремонта временную остановку организуют в районе дома № 34 по улице Сони Кривой по направлению к улице Энгельса. Пассажиров просят быть внимательными.
На проспекте Ленина в центре Челябинска на выходные перекроют движение для ремонта теплотрассы. Как будет организовано движение общественного транспорта, ранее сообщало URA.RU.
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