Челябинский актер Робак сыграет князя Владимира в экранизации «Руслан и Людмила»

Актер Александр Робак, уроженец Златоуста (Челябинская область), исполнит роль князя Владимира в новой экранизации поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Главная роль в фильме досталась звезде сериала «Слово пацана» Рузилю Минекаеву. Выход картины в прокат ожидается в 2027 году, сообщает кинокомпания «Марс Медиа».
«Компания „Марс Медиа“ и фонд „Кинопрайм“ объявили о старте съемок фэнтези-блокбастера „Руслан и Людмила“. Режиссером проекта стал Егор Чичканов. Главные роли Руслана и Людмилы играют Рузиль Минекаев и Алена Долголенко. Также к звездному актерскому ансамблю картины присоединились: Евгений Стычкин (Черномор), Александр Робак (Князь Владимир), Елена Николаева (Наина) и другие», — уточнили в группе кинокомпании во «ВКонтакте».
Съемки картины пройдут в Москве. Режиссер Егор Чичканов, выступающий также соавтором сценария, поделился своим видением экранизации.
«„Руслан и Людмила“ — первая законченная поэма Пушкина, его первый большой успех. Меня вдохновляют пронизывающие текст ирония, юмор и дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций, смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, и сделать это современным киноязыком», — отметил Чичканов.
В центре повествования — молодые Руслан и Людмила, чьи чувства развиваются вопреки воле князя Владимира. Когда коварный Черномор похитит Людмилу, Руслану и трем витязям-соперникам предстоит опасное путешествие, полное испытаний. Им нужно будет найти меч-кладенец, одолеть голову богатыря Святогора и побороться с колдуном, чтобы освободить героиню.
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