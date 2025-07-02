02 июля 2025

Для челябинского бизнесмена запросили реальный срок по делу об обмане дольщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Сребрянского попросили отправить в колонию общего режима на шесть лет
Александра Сребрянского попросили отправить в колонию общего режима на шесть лет Фото:

Для бизнесмена Александра Сребрянского, обвиняемого в обмане дольщиков Челябинска и Копейска, запросили шесть лет колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор ориентировал суд на назначение обвиняемому наказание в виде шести лет лишения свободы, со штрафом в размере 600 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Назначить отбывание основного наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Также надзорное ведомство просило запретить Сребрянскому продолжать заниматься строительством домов. Сейчас суд находится в совещательной комнате.

Проблемы у Сребрянского начались в мае 219 года, когда губернатор Алексей Текслер посетил недострои и пообщался с дольщиками. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, его отправили в СИЗО. По версии следствия, действуя через аффилированные фирмы, Сребрянский похитил деньги дольщиков при возведении минимум семи многоквартирных жилых домов.

До этого бизнесмен уже проходил по трем аналогичным делам. Речь шла о хищении средств более чем тысячи дольщиков, вложившихся в строительство 22 многоквартирных домов.

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Для бизнесмена Александра Сребрянского, обвиняемого в обмане дольщиков Челябинска и Копейска, запросили шесть лет колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор ориентировал суд на назначение обвиняемому наказание в виде шести лет лишения свободы, со штрафом в размере 600 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Назначить отбывание основного наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Также надзорное ведомство просило запретить Сребрянскому продолжать заниматься строительством домов. Сейчас суд находится в совещательной комнате. Проблемы у Сребрянского начались в мае 219 года, когда губернатор Алексей Текслер посетил недострои и пообщался с дольщиками. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, его отправили в СИЗО. По версии следствия, действуя через аффилированные фирмы, Сребрянский похитил деньги дольщиков при возведении минимум семи многоквартирных жилых домов. До этого бизнесмен уже проходил по трем аналогичным делам. Речь шла о хищении средств более чем тысячи дольщиков, вложившихся в строительство 22 многоквартирных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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