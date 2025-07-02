В Челябинске 5 и 6 июля пройдут концерты, автогонки и кинопоказы

Константин Кулясов приедет в Челябинск с концертом Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске и области в выходные пройдут концерт группы «АнимациЯ», кавер-вечер рок-хитов и автомобильные гонки. Жители города также смогут погрузиться в мир архитектуры или сразиться в стратегической настольной игре. Киноманов ждут бесплатные показы, а спортсменов — трейловый фестиваль в «Солнечной долине». О том, где отдохнуть 5 и 6 июля — в афише URA.RU.

Концерты (18+)

В воскресенье, 6 июля, в клубе Ozz состоится концерт группы «АнимациЯ». Лидер коллектива Константин Кулясов представит акустическую программу в рамках юбилейного тура. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 2000 рублей.

Кавер-группы устроят рок-вечер для челябинцев Фото: Размик Закарян © URA.RU

5 июля в пространстве Vibe’ON пройдет творческий вечер с живой музыкой. Гостей ждут выступления местных музыкантов, авторские песни и открытый микрофон — возможность для каждого желающего исполнить любимую композицию. Вход свободный, начало в 18:00.

В воскресенье, 6 июля, в ресторане Paulaner Brauhaus состоится масштабный музыкальный проект. На сцену выйдут 18 любительских групп, исполняющих каверы на культовые рок-хиты. Концерт продлится с 16:00 до 22:00, стоимость входа — 450 рублей.

Автомобильный кросс (0+)

В экстрим-парке «КЕММА» под Челябинском любителей адреналина ждут гонки по грунтовой трассе. 5 июля в 14:00 стартует третий этап чемпионата области по автомобильному кроссу. Зрители увидят массовые старты подготовленных машин и багги, а также выставку автомобилей. Для посетителей будут организованы фудкорт и фотозоны. Вход бесплатный.

Архитектурная экскурсия по Кировке (12+)

Экскурсия подойдет как для туристов, так и для коренных челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О том, как «читать» здания и понимать их стили, расскажет гид проекта «Челябинск пешком» Александра Горчакова на экскурсии по главной пешеходной улице города. Участники узнают, чем эклектика отличается от модерна, почему советские архитекторы отказались от конструктивизма и что такое «капиталистический романтизм». Начало прогулки — 5 июля в 11:00 у главных ворот на пересечении Кирова и проспекта Ленина. Стоимость — 500 рублей.

Настольные игры (18+)

В пространстве Hobby Games предлагают погрузиться в эпоху средневековых войн и дипломатии через стратегическую игру «Крестоносцы». 5 июля с 12:00 до 16:00 пройдет партия, где игроки станут лидерами христианских государств, появившихся после Первого крестового похода. Задача участников — приумножить свое влияние и богатство, ведя войны. Стоимость участия — 350 рублей.

Танцевальный вечер в парке Гагарина (0+)

Для жителей города проводят бесплатные танцевальные вечера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждые выходные в 16:00 на площадке летнего театра парка проходят танцы для старшего поколения. Участие бесплатное.

Кинопоказы (18+)

5 июля в 16:00 в Киноцентре Оболенского покажут документальный фильм «Беспечные ездоки и бешеные быки» о революции в Голливуде. Лента расскажет, как малобюджетный «Беспечный ездок» изменил киноиндустрию и жизнь молодых режиссеров. После сеанса — обсуждение с кинокритиком Евгением Графовым. Вход бесплатный.

Для всей семьи (12+)

В «Саду Победы» 6 июля в 19:00 под открытым небом можно посмотреть фэнтези «Василиса и хранители времени». Фильм рассказывает о девочке с магическими способностями, противостоящей коварной блогерше, жаждущей вечной молодости. Вход свободный.

Трейловый фестиваль Go Run в «Солнечной долине» (6+)

Челябинцам предлагают побегать в горах Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Миассе 5—6 июля пройдут забеги по горным трассам. Участников ждут дистанции от одного до 46 километров. В программе — музыкальный фестиваль с группами «Орион», «Бумеранги» и «Апофеоз», а также ночной показ фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти» под звездами. Стоимость участия — от 2900 рублей.

Фестиваль солнца

Завершит выходные «Фестиваль солнца», посвященный Дню Ивана Купалы. В Арт-сквере 6 июля гостей ждут народные забавы, творческие мастер-классы, ярмарка товаров ручной работы и угощения от местных производителей. Подробнее о детской программе выходных — в подборке URA.RU.