02 июля 2025

Хуснуллин отметил успехи Челябинской области в создании туристических объектов

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По словам Хуснуллина, регион успешно развивает туризм
По словам Хуснуллина, регион успешно развивает туризм Фото:

В рамках проекта «Земля для туризма» Челябинская область активно развивает туристические территории с учетом потребностей внутреннего туризма. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. 

«Наибольшее количество выявленных объектов туристического интереса — в Вологодской области (110), Новосибирской области (70), Пермском крае (67), Челябинской области (50) и Республике Дагестан (40).  Так в Челябинской области на территории нацпарка „Зюраткуль“ два участка используются для развития горнолыжного спорта. А в поселке Магнитка Кусинского района на участке уже работает детский военно-патриотический лагерь», — отмечает Хуснуллин. Его заявление размещено на сайте правительства РФ.

Вице-премьер России добавил, что проект «Земля для туризма» является важным инструментом для эффективного управления федеральным имуществом. Это поможет развитию территорий, поскольку включает механизм вовлечение в оборот неиспользуемых земель.

Ранее челябинцев в рамках проекта «Земля для туризма» призвали открывать эко-тропы и глэмпинги. В основном новые территории для туризма находятся в национальных природных парках Зюраткуль, Зигальга и Таганай, а также на берегах озер Аракуль, Иткуль, Пахомово.

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В рамках проекта «Земля для туризма» Челябинская область активно развивает туристические территории с учетом потребностей внутреннего туризма. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.  «Наибольшее количество выявленных объектов туристического интереса — в Вологодской области (110), Новосибирской области (70), Пермском крае (67), Челябинской области (50) и Республике Дагестан (40).  Так в Челябинской области на территории нацпарка „Зюраткуль“ два участка используются для развития горнолыжного спорта. А в поселке Магнитка Кусинского района на участке уже работает детский военно-патриотический лагерь», — отмечает Хуснуллин. Его заявление размещено на сайте правительства РФ. Вице-премьер России добавил, что проект «Земля для туризма» является важным инструментом для эффективного управления федеральным имуществом. Это поможет развитию территорий, поскольку включает механизм вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Ранее челябинцев в рамках проекта «Земля для туризма» призвали открывать эко-тропы и глэмпинги. В основном новые территории для туризма находятся в национальных природных парках Зюраткуль, Зигальга и Таганай, а также на берегах озер Аракуль, Иткуль, Пахомово.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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