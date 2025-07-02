Большинство челябинцев готово тратить премию на будущую пенсию

В Челябинской области больше половины жителей готовы тратить часть премии на пенсионные накопления. Как URA.RUсообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, делать это люди готовы, если условия накопительной программы сочтут комфортными для себя.
«Опрос показал, что 58% жителей региона готовы направлять часть премий на пенсионные накопления. Из них 29% готовы поддержать эту идею при условии, что пенсионная программа будет выгодной. Еще 11% присоединятся, если сумма накоплений окажется значительной», — заявили в HeadHunter.
Практически половина работников заинтересована в том, чтобы их работодатели формировали для них дополнительную пенсию через корпоративные пенсионные программы. Эту инициативу поддержали 40% опрошенных. Дополнительные меры, подобные корпоративным пенсионным программам, признали важными для усиления лояльности сотрудников и повышения привлекательности компаний как работодателей.
Частота премиальных выплат среди жителей региона разнообразна. Порядка 44% получают их ежемесячно, 11% — периодически, а 31% отметил, что не получают вовсе. Размер премий также варьируется. Среди респондентов 29% сообщили о получении премий от 31 до 50% от оклада, а 16% — более 100%. В итоге у множества работников есть возможность инвестировать в свое будущее через пенсионные накопления.
В 2024 году в России заработала программа долгосрочных сбережений. По словам гендиректора негосударственного пенсионного фонда «Эволюция» Елены Тетюниной, россиянам выгоду программ пенсионных накоплений. Они позволяют не только формировать «подушку безопасности», но и получать налоговые преференции.
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