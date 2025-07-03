Прогулочная зона вместо базара: в Челябинске сносят рынок около ТРК «Космос». Фото, видео

В Челябинске сносят рынок около ТРК «Космос»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мини-рынок за ТРК «Космос» разобрали на 80%, но торговцы фруктами распродают остатки
Мини-рынок за ТРК «Космос» разобрали на 80%, но торговцы фруктами распродают остатки Фото:

В Челябинске на северо-западе на пересечении улиц Чичерина и проспекта Победы за ТРК «Космос» сносят продуктовый рынок. На его месте появится новая прогулочная зона. Что сейчас происходит на объекте и как изменения восприняли жители соседних домов — в репортаже на URA.RU.

Продуктовый рынок на пересечении улиц Чичерина и проспекта Победы официально прекратил работу 1 июля. Но часть торговых точек, где продают фрукты и овощи, открыты до сих пор. «Распродаем остатки товара», — рассказали продавцы журналисту URA.RU.

Сейчас разобрано уже 80% рынка. Со слов хозяина, сначала жители соседних домов жаловались на грязь и запах, а теперь спрашивают, где же им брать продукты. «Поступил приказ — надо сносить. Что поделать, сносим. Как я понял, тут будет аллея, велодорожки. Сначала все нас хотели отсюда выгнать, якобы запах и грязь. А сейчас все спрашивают, где брать продукты», — сообщил URA.RU хозяин рынка.

Разобранный павильон на рынке
Разобранный павильон на рынке
Фото:

Покупатели действительно растеряны и пока не понимают, где теперь закупаться. «К качеству и даже стоимости продуктов вопросов никогда не было. Мясо всегда свежее, фрукты всегда вкусные. К тому же, сюда приезжали частники из деревень и привозили домашнюю продукцию — молоко и творог», — рассказала журналисту URA.RU жительница соседнего дома Мария. С ее слов, мясо, фрукты и молочная продукция в соседних сетевых магазинах заметно уступают по качеству и цене.

Известно, что рынок переедет на пересечение улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы. «Уже выделили площадь и киоски стоят новые», — рассказал хозяин рынка.

На месте рынка и рядом на аллее появится новая прогулочная зона. Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, жители района много раз обращались с просьбой ликвидировать рынок и обустроить на его месте прогулочную зону.

«С учетом того, что рядом с рынком действует крупный ТРК, жители района много раз обращались в администрацию с просьбой ликвидировать рынок и обустроить на его месте прогулочную зону. Эта территория была выбрана и поддержана жителями для благоустройства в рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Проект предполагает создание пешеходной зоны по южной стороне проспекта Победы на участке от Салавата Юлаева до Молдавской. На территории уложат тротуарную плитку, установят фонари, разобьют газоны с цветниками.

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В Челябинске на северо-западе на пересечении улиц Чичерина и проспекта Победы за ТРК «Космос» сносят продуктовый рынок. На его месте появится новая прогулочная зона. Что сейчас происходит на объекте и как изменения восприняли жители соседних домов — в репортаже на URA.RU. Продуктовый рынок на пересечении улиц Чичерина и проспекта Победы официально прекратил работу 1 июля. Но часть торговых точек, где продают фрукты и овощи, открыты до сих пор. «Распродаем остатки товара», — рассказали продавцы журналисту URA.RU. Сейчас разобрано уже 80% рынка. Со слов хозяина, сначала жители соседних домов жаловались на грязь и запах, а теперь спрашивают, где же им брать продукты. «Поступил приказ — надо сносить. Что поделать, сносим. Как я понял, тут будет аллея, велодорожки. Сначала все нас хотели отсюда выгнать, якобы запах и грязь. А сейчас все спрашивают, где брать продукты», — сообщил URA.RU хозяин рынка. Покупатели действительно растеряны и пока не понимают, где теперь закупаться. «К качеству и даже стоимости продуктов вопросов никогда не было. Мясо всегда свежее, фрукты всегда вкусные. К тому же, сюда приезжали частники из деревень и привозили домашнюю продукцию — молоко и творог», — рассказала журналисту URA.RU жительница соседнего дома Мария. С ее слов, мясо, фрукты и молочная продукция в соседних сетевых магазинах заметно уступают по качеству и цене. Известно, что рынок переедет на пересечение улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы. «Уже выделили площадь и киоски стоят новые», — рассказал хозяин рынка. На месте рынка и рядом на аллее появится новая прогулочная зона. Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, жители района много раз обращались с просьбой ликвидировать рынок и обустроить на его месте прогулочную зону. «С учетом того, что рядом с рынком действует крупный ТРК, жители района много раз обращались в администрацию с просьбой ликвидировать рынок и обустроить на его месте прогулочную зону. Эта территория была выбрана и поддержана жителями для благоустройства в рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“», — пояснили в пресс-службе мэрии. Проект предполагает создание пешеходной зоны по южной стороне проспекта Победы на участке от Салавата Юлаева до Молдавской. На территории уложат тротуарную плитку, установят фонари, разобьют газоны с цветниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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