Первые три матча сезона 2025/2026 ХК «Трактор» проведет на выезде

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«Ак Барс» - в числе первых соперников «Трактора» в новом сезоне
«Ак Барс» - в числе первых соперников «Трактора» в новом сезоне Фото:

Первые три матча стартующего в сентябре нового сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский ХК «Трактор» проведет в гостях. Об этом сообщается на telegram-канале клуба.

«5 сентября матч в Ярославле с „Локомотивом“, 7 сентября — в Казани с „Ак Барсом“, 9 сентября в Нижнекамске с „Нефтехимиком“. Первый домашний матч проведем 19 сентября против „Нефтехимика“, — говорится в сообщении.

Сайт КХЛ уточняет, что 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором», завоевавшим серебро чемпионата.

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Первые три матча стартующего в сентябре нового сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский ХК «Трактор» проведет в гостях. Об этом сообщается на telegram-канале клуба. «5 сентября матч в Ярославле с „Локомотивом“, 7 сентября — в Казани с „Ак Барсом“, 9 сентября в Нижнекамске с „Нефтехимиком“. Первый домашний матч проведем 19 сентября против „Нефтехимика“, — говорится в сообщении. Сайт КХЛ уточняет, что 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором», завоевавшим серебро чемпионата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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