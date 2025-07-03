Первые три матча сезона 2025/2026 ХК «Трактор» проведет на выезде

Первые три матча стартующего в сентябре нового сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский ХК «Трактор» проведет в гостях. Об этом сообщается на telegram-канале клуба.
«5 сентября матч в Ярославле с „Локомотивом“, 7 сентября — в Казани с „Ак Барсом“, 9 сентября в Нижнекамске с „Нефтехимиком“. Первый домашний матч проведем 19 сентября против „Нефтехимика“, — говорится в сообщении.
Сайт КХЛ уточняет, что 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором», завоевавшим серебро чемпионата.
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