Челябинцы расскажут на «Иннопроме» о роботизации бизнеса

Участники челябинской делегации на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге поделятся опытом роботизации производств. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, в области действует профильный центр, создают роботов и научились их интегрировать в цепочки заводов.
«В первый день работы международной промышленной выставки „Иннопром“ регион проведет тематическую сессию. Челябинская область выступает флагманом не только производства, но и внедрения, и использования промышленных роботов», — заявили в министерстве.
Делегаты рассмотрят не только лучшие практики роботизации, но и актуальные вызовы, стоящие перед российской промышленностью. В минпроме заявили, что создание Центра промышленной роботизации по инициативе губернатора Алексея Текслера стало важным шагом в координации усилий по внедрению робототехники на Южном Урале. Опыт деятельности этой структуры собравшиеся обсудят, как и другие вопросы.
Участниками сессии станут первый заместитель губернатора Иван Куцевляк, ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. В разговоре примут участие председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления и глава «Корпорации роботов» Евгений Дудоров, директор учреждения «Цифровые индустриальные технологии» Эдуард Шантаев, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Максим Папушенко и руководитель Центра промышленной роботизации Челябинской области Вячеслав Зырянов.
В регионе роботизация идет опережающими темпами. «Завод роботов» стал одним из флагманов новой отрасли промышленности. Как URA.RU сообщил его основатель Андрей Гартунг, в июле предприятие планирует выйти на выпуск 100 роботов в месяц, удвоив объемы производства. В год планируется производить до тысячи единиц продукции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!