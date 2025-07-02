02 июля 2025

Челябинцы расскажут на «Иннопроме» о роботизации бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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На «Иннопроме» состоится дискуссия о создании и внедрении роботов на производства
На «Иннопроме» состоится дискуссия о создании и внедрении роботов на производства Фото:

Участники челябинской делегации на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге поделятся опытом роботизации производств. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, в области действует профильный центр, создают роботов и научились их интегрировать в цепочки заводов. 

«В первый день работы международной промышленной выставки „Иннопром“ регион проведет тематическую сессию. Челябинская область выступает флагманом не только производства, но и внедрения, и использования промышленных роботов», — заявили в министерстве.

Делегаты рассмотрят не только лучшие практики роботизации, но и актуальные вызовы, стоящие перед российской промышленностью. В минпроме заявили, что создание Центра промышленной роботизации по инициативе губернатора Алексея Текслера стало важным шагом в координации усилий по внедрению робототехники на Южном Урале. Опыт деятельности этой структуры собравшиеся обсудят, как и другие вопросы.

Участниками сессии станут первый заместитель губернатора Иван Куцевляк, ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. В разговоре примут участие председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления и глава «Корпорации роботов» Евгений Дудоров, директор учреждения «Цифровые индустриальные технологии» Эдуард Шантаев, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Максим Папушенко и руководитель Центра промышленной роботизации Челябинской области Вячеслав Зырянов.

В регионе роботизация идет опережающими темпами. «Завод роботов» стал одним из флагманов новой отрасли промышленности. Как URA.RU сообщил его основатель Андрей Гартунг, в июле предприятие планирует выйти на выпуск 100 роботов в месяц, удвоив объемы производства. В год планируется производить до тысячи единиц продукции.

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Участники челябинской делегации на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге поделятся опытом роботизации производств. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, в области действует профильный центр, создают роботов и научились их интегрировать в цепочки заводов.  «В первый день работы международной промышленной выставки „Иннопром“ регион проведет тематическую сессию. Челябинская область выступает флагманом не только производства, но и внедрения, и использования промышленных роботов», — заявили в министерстве. Делегаты рассмотрят не только лучшие практики роботизации, но и актуальные вызовы, стоящие перед российской промышленностью. В минпроме заявили, что создание Центра промышленной роботизации по инициативе губернатора Алексея Текслера стало важным шагом в координации усилий по внедрению робототехники на Южном Урале. Опыт деятельности этой структуры собравшиеся обсудят, как и другие вопросы. Участниками сессии станут первый заместитель губернатора Иван Куцевляк, ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. В разговоре примут участие председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления и глава «Корпорации роботов» Евгений Дудоров, директор учреждения «Цифровые индустриальные технологии» Эдуард Шантаев, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Максим Папушенко и руководитель Центра промышленной роботизации Челябинской области Вячеслав Зырянов. В регионе роботизация идет опережающими темпами. «Завод роботов» стал одним из флагманов новой отрасли промышленности. Как URA.RU сообщил его основатель Андрей Гартунг, в июле предприятие планирует выйти на выпуск 100 роботов в месяц, удвоив объемы производства. В год планируется производить до тысячи единиц продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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