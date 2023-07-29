29 июля 2023
28 июля 2023

В Челябинской епархии опровергли информацию о рухнувшей колокольне храма

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в Челябинске, церковь, крестный ход, митрополит никодим, рпц, религия, свято-симеоновский кафедральный собор, тефтелев евгений
Колокольня Свято-Симеоновского собора в Челябинске не повреждена Фото:

В Челябинской епархии опровергли информацию о рухнувшей колокольне Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска, которая появилась в соцсетях 30 июля. По информации пресс-службы епархии, этот инцидент произошел 130 лет назад.

«Крыша собора и его колокольня находятся в прекрасном состоянии! Поводом для поста была информация 130-летней давности, когда в 1889 году сильнейшая буря действительно повредила крышу и колокольню Свято-Симеоновского собора», — сообщается в telegram-канале пресс-службы Челябинской епархии.

Пост о ЧП появился в воскресенье в паблике «Мой православный Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В епархии считают, что администратор сообщества пытается повысить посещаемость группы за счет подобной информации.

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В Челябинской епархии опровергли информацию о рухнувшей колокольне Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска, которая появилась в соцсетях 30 июля. По информации пресс-службы епархии, этот инцидент произошел 130 лет назад. «Крыша собора и его колокольня находятся в прекрасном состоянии! Поводом для поста была информация 130-летней давности, когда в 1889 году сильнейшая буря действительно повредила крышу и колокольню Свято-Симеоновского собора», — сообщается в telegram-канале пресс-службы Челябинской епархии. Пост о ЧП появился в воскресенье в паблике «Мой православный Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В епархии считают, что администратор сообщества пытается повысить посещаемость группы за счет подобной информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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