В Челябинской епархии опровергли информацию о рухнувшей колокольне храма

В Челябинской епархии опровергли информацию о рухнувшей колокольне Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска, которая появилась в соцсетях 30 июля. По информации пресс-службы епархии, этот инцидент произошел 130 лет назад.
«Крыша собора и его колокольня находятся в прекрасном состоянии! Поводом для поста была информация 130-летней давности, когда в 1889 году сильнейшая буря действительно повредила крышу и колокольню Свято-Симеоновского собора», — сообщается в telegram-канале пресс-службы Челябинской епархии.
Пост о ЧП появился в воскресенье в паблике «Мой православный Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В епархии считают, что администратор сообщества пытается повысить посещаемость группы за счет подобной информации.
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