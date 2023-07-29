В Челябинской епархии опровергли информацию о рухнувшей колокольне храма

30 июля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Колокольня Свято-Симеоновского собора в Челябинске не повреждена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской епархии опровергли информацию о рухнувшей колокольне Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска, которая появилась в соцсетях 30 июля. По информации пресс-службы епархии, этот инцидент произошел 130 лет назад. «Крыша собора и его колокольня находятся в прекрасном состоянии! Поводом для поста была информация 130-летней давности, когда в 1889 году сильнейшая буря действительно повредила крышу и колокольню Свято-Симеоновского собора», — сообщается в telegram-канале пресс-службы Челябинской епархии. Пост о ЧП появился в воскресенье в паблике «Мой православный Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В епархии считают, что администратор сообщества пытается повысить посещаемость группы за счет подобной информации.

В Челябинской епархии опровергли информацию о рухнувшей колокольне Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска, которая появилась в соцсетях 30 июля. По информации пресс-службы епархии, этот инцидент произошел 130 лет назад. «Крыша собора и его колокольня находятся в прекрасном состоянии! Поводом для поста была информация 130-летней давности, когда в 1889 году сильнейшая буря действительно повредила крышу и колокольню Свято-Симеоновского собора», — сообщается в telegram-канале пресс-службы Челябинской епархии. Пост о ЧП появился в воскресенье в паблике «Мой православный Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В епархии считают, что администратор сообщества пытается повысить посещаемость группы за счет подобной информации.