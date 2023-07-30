В Китае предложили новый подход к мирным переговорам РФ и Украины

Global Times: компромисс по вопросам продовольствия позволит перейти к переговорам между РФ и Украиной
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Достижение компромисса в небольших вопросах позволит перейти к более значимым проблемам, пишет Global Times Фото:
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Новый подход к мирным переговорам между Россией и Украиной может содержать в себе нахождение компромиссов по поводу продовольствия. Об пишет китайская газета Global Times.

«Есть возможность пойти на некоторые компромиссы по другим вопросам, таким как проблемы с продовольствием, прекратить нападения на инфраструктуру и создать атмосферу для будущих переговоров», — говорится в материале газеты. Вместо того чтобы ждать момента, когда Россия и Украина резко сложат оружие, необходимо перейти к достижению небольших договоренностей по некоторым вопросам, а уже затем переходить к более глобальным моментам, заключил автор материала.

Ранее появились предложения, что Украина должна оставить России Крым и Донбасс. Это связано с тем, что ВСУ имеют мало шансов, чтобы одержать верх в противостоянии с российской армией.

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Новый подход к мирным переговорам между Россией и Украиной может содержать в себе нахождение компромиссов по поводу продовольствия. Об пишет китайская газета Global Times. «Есть возможность пойти на некоторые компромиссы по другим вопросам, таким как проблемы с продовольствием, прекратить нападения на инфраструктуру и создать атмосферу для будущих переговоров», — говорится в материале газеты. Вместо того чтобы ждать момента, когда Россия и Украина резко сложат оружие, необходимо перейти к достижению небольших договоренностей по некоторым вопросам, а уже затем переходить к более глобальным моментам, заключил автор материала. Ранее появились предложения, что Украина должна оставить России Крым и Донбасс. Это связано с тем, что ВСУ имеют мало шансов, чтобы одержать верх в противостоянии с российской армией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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