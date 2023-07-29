В Прибалтике раскрыли, кто из западных лидеров поможет Путину с Украиной в 2024 году

The Baltic Times: Макрон будет склонять Украину к переговорам с Путиным в 2024 году
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон будет давить на Украину в 2024 году, написали в The Baltic Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2024 году будет склонять Киев к мирному урегулированию конфликта с российским лидером Владимиром Путиным. Такой прогноз дал автор издания The Baltic Times. По его словам, другие страны будут препятствовать данному решению.

«Новой дикой картой в Европе в 2024 году станет Франция, где Макрон попытается оказать давление на Украину, чтобы добиться урегулирования с Путиным», — написали в материале издания. Там уточнили, что страны Восточной Европы, Германия и Великобритания будут противиться такому исходу событий.

Ранее стало известно, что Макрон намерен обратиться к Китаю, чтобы реализовать план по перемирию России и Украины. Президент Франции надеялся, что обе страны сядут за стол переговоров летом 2023 года. Кроме того, Макрон обращался к американским и европейским лидерам, чтобы те начали подготовку к перемирию на Украине.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2024 году будет склонять Киев к мирному урегулированию конфликта с российским лидером Владимиром Путиным. Такой прогноз дал автор издания The Baltic Times. По его словам, другие страны будут препятствовать данному решению. «Новой дикой картой в Европе в 2024 году станет Франция, где Макрон попытается оказать давление на Украину, чтобы добиться урегулирования с Путиным», — написали в материале издания. Там уточнили, что страны Восточной Европы, Германия и Великобритания будут противиться такому исходу событий. Ранее стало известно, что Макрон намерен обратиться к Китаю, чтобы реализовать план по перемирию России и Украины. Президент Франции надеялся, что обе страны сядут за стол переговоров летом 2023 года. Кроме того, Макрон обращался к американским и европейским лидерам, чтобы те начали подготовку к перемирию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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