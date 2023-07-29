В Прибалтике раскрыли, кто из западных лидеров поможет Путину с Украиной в 2024 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2024 году будет склонять Киев к мирному урегулированию конфликта с российским лидером Владимиром Путиным. Такой прогноз дал автор издания The Baltic Times. По его словам, другие страны будут препятствовать данному решению.
«Новой дикой картой в Европе в 2024 году станет Франция, где Макрон попытается оказать давление на Украину, чтобы добиться урегулирования с Путиным», — написали в материале издания. Там уточнили, что страны Восточной Европы, Германия и Великобритания будут противиться такому исходу событий.
Ранее стало известно, что Макрон намерен обратиться к Китаю, чтобы реализовать план по перемирию России и Украины. Президент Франции надеялся, что обе страны сядут за стол переговоров летом 2023 года. Кроме того, Макрон обращался к американским и европейским лидерам, чтобы те начали подготовку к перемирию на Украине.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2024 году будет склонять Киев к мирному урегулированию конфликта с российским лидером Владимиром Путиным. Такой прогноз дал автор издания The Baltic Times. По его словам, другие страны будут препятствовать данному решению. «Новой дикой картой в Европе в 2024 году станет Франция, где Макрон попытается оказать давление на Украину, чтобы добиться урегулирования с Путиным», — написали в материале издания. Там уточнили, что страны Восточной Европы, Германия и Великобритания будут противиться такому исходу событий. Ранее стало известно, что Макрон намерен обратиться к Китаю, чтобы реализовать план по перемирию России и Украины. Президент Франции надеялся, что обе страны сядут за стол переговоров летом 2023 года. Кроме того, Макрон обращался к американским и европейским лидерам, чтобы те начали подготовку к перемирию на Украине.