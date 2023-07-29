WSJ раскрыл планы провести мирные переговоры по Украине без России

WSJ: Запад планирует провести мирные переговоры по Украине, исключающие участие России

29 июля 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Запад хочет закончить конфликт на Украине без участия РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В следующем месяце Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры между странами Запада и Украиной. Во время него планируется обсудить мирный саммит к концу года, на котором мировые лидеры хотят подписать общие принципы урегулирования конфликта. Все это планируется провести без участия России. «Украина и западные официальные лица надеются, что кульминацией усилий может стать мирный саммит в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования войны. <…> Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины», — передают авторы американской газеты The Wall Street Journal. Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной. Она получила более десятка мирных инициатив от различных стран мира. Но Украина отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта, уточнил президент РФ Владимир Путин.

В следующем месяце Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры между странами Запада и Украиной. Во время него планируется обсудить мирный саммит к концу года, на котором мировые лидеры хотят подписать общие принципы урегулирования конфликта. Все это планируется провести без участия России. «Украина и западные официальные лица надеются, что кульминацией усилий может стать мирный саммит в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования войны. <…> Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины», — передают авторы американской газеты The Wall Street Journal. Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной. Она получила более десятка мирных инициатив от различных стран мира. Но Украина отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта, уточнил президент РФ Владимир Путин.