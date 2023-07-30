За месяц свердловчане принесли в банки больше миллиона монет на сумму 3,3 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За месяц, пока длилась акция по обмену железных монет на банкноты, жители Свердловской области принесли в банки мелочи на четыре тонны. Всего свердловчане обменяли более миллиона монет на общую сумму 3,3 млн рублей, рассказал URA.RU замначальника управления наличного денежного обращения уральского управления Банка России Денис Семавин.

«Более 1,1 млн монет принесли жители региона в банки Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска на общую сумму 3,3 млн рублей. Это около четырех тысяч тонн. Наибольшее число поступило монет номиналом 10 копеек и 10 рублей», — поделился Семавин.

Акцию по сбору монет уральское управление Центробанка объявило в начале июня, длилась она месяц. Мелочь принимали 14 банков в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Активнее всего участвовали жители уральской столицы. Возврат монет в обращение связан с тем, что предприятия то и дело сообщают о недостатке мелочи в кассах. Если раньше свердловчане чаще расплачивались наличными, то сейчас многие переходят на безналичный расчет.

Акция является ежегодной. В этом году свердловчане принесли в банке больше мелочи, чем в прошлом, но меньше, чем в позапрошлом. Обычно за обмен монет на банкноты банки берут комиссию, но во время акции ее не было.