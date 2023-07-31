Пассажиры из Кургана полдня стояли на трассе до Сургута из-за поломки автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган
Чтобы продолжить путь, генератор автобуса пришлось менять дважды Фото:

Пассажирам автобуса, следовавшего из Кургана в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ), пришлось провести полдня на трассе из-за поломки генератора. Об этом пишет сообщество «Короче, Курган» в соцсети «ВКонтакте». Поломка произошла в районе села Бердюгино в Тюменской области.

«Вчера у автобуса „Курган — Сургут“ возле села Бердюгино произошла поломка генератора. Пассажиры были вынуждены долго ждать в поле под палящим солнцем, когда транспорт починят», — написано в сообществе. Также пишут, что сломалось всего два генератора. Новый, благодаря которому удалось завершить поездку, доставляли до автобуса из Кургана. Из-за этого автобус окончательно починили только около двух часов ночи.

Автобус принадлежит компании «Круиз-Авто». Корреспондент URA.RU связался с представителями компании для комментария по данному случаю. Представитель не смог дать комментарий по причине занятости.

Ранее URA.RU писало, что у другого курганского перевозчика, рейсовый автобус которого перевернулся, были выявлены нарушения. Неисправный транспорт перевозчик выпускал продолжал эксплуатировать.

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Пассажирам автобуса, следовавшего из Кургана в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ), пришлось провести полдня на трассе из-за поломки генератора. Об этом пишет сообщество «Короче, Курган» в соцсети «ВКонтакте». Поломка произошла в районе села Бердюгино в Тюменской области. «Вчера у автобуса „Курган — Сургут“ возле села Бердюгино произошла поломка генератора. Пассажиры были вынуждены долго ждать в поле под палящим солнцем, когда транспорт починят», — написано в сообществе. Также пишут, что сломалось всего два генератора. Новый, благодаря которому удалось завершить поездку, доставляли до автобуса из Кургана. Из-за этого автобус окончательно починили только около двух часов ночи. Автобус принадлежит компании «Круиз-Авто». Корреспондент URA.RU связался с представителями компании для комментария по данному случаю. Представитель не смог дать комментарий по причине занятости. Ранее URA.RU писало, что у другого курганского перевозчика, рейсовый автобус которого перевернулся, были выявлены нарушения. Неисправный транспорт перевозчик выпускал продолжал эксплуатировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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