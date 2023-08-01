Жилстройнадзор устроит проверку проблемного ЖК крупнейшего застройщика Нижневартовска

02 августа 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Жилстройнадзор готовит проверку жилого комплекса от компании «Нижневартовскстройдеталь» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жилстройнадзор Ханты-Мансийского автономного округа вмешался в историю с проблемным жилым комплексом в бывшем поселке МЖК в Нижневартовске. Его строит крупнейший застройщик города — компания «Нижневартовскстройдеталь», к которой жители ЖК выдвинули претензию из-за задержки окончания благоустройства их дворов. «Мы направили письмо в „Нижневартовскстройдеталь“ с требованием предоставить информацию о завершении строительства этапов, чтобы скорректировать программы проверок и принять решение о проведении внеплановых итоговых проверок. По информации „НСД“, дата окончания работ по благоустройству — 30 сентября текущего года», — написал в комментариях югорский Жилстройнадзор к претензии жителей дома по адресу Интернациональная, 1/1. Она опубликована в паблике «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». По словам клиентов, застройщик среди прочего не докрасил дом, не благоустроил придомовую территорию, а также не доделал детскую и спортивную площадку и парковку. В разговоре с URA.RU одна из жительниц дома уточнила, что ключи от квартир клиенты получили еще весной 2022 года. «Изначально нам обещали, что двор доделают летом 2022-го, даже дом начали красить, но не успели, как и сделать благоустройство двора. Работы начались только на этой неделе, строители сейчас вывозят временные плиты. В „НСД“ говорят, что доделают весь МЖК в сентябре этого года. Но из-за того, что в прошлом году, несмотря на обещания, нас оставили зимовать без нормального двора, то и сейчас люди переживают, не повторится ли история», — рассказывает жительница дома Интернациональной, 1/1. Агентство попыталось оперативно получить комментарий в самой компании «Нижневартовскстройдеталь», но связаться с отделом по связям с общественностью предприятия не удалось. URA.RU направило официальный запрос в компанию. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жилстройнадзор Ханты-Мансийского автономного округа вмешался в историю с проблемным жилым комплексом в бывшем поселке МЖК в Нижневартовске. Его строит крупнейший застройщик города — компания «Нижневартовскстройдеталь», к которой жители ЖК выдвинули претензию из-за задержки окончания благоустройства их дворов. «Мы направили письмо в „Нижневартовскстройдеталь“ с требованием предоставить информацию о завершении строительства этапов, чтобы скорректировать программы проверок и принять решение о проведении внеплановых итоговых проверок. По информации „НСД“, дата окончания работ по благоустройству — 30 сентября текущего года», — написал в комментариях югорский Жилстройнадзор к претензии жителей дома по адресу Интернациональная, 1/1. Она опубликована в паблике «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». По словам клиентов, застройщик среди прочего не докрасил дом, не благоустроил придомовую территорию, а также не доделал детскую и спортивную площадку и парковку. В разговоре с URA.RU одна из жительниц дома уточнила, что ключи от квартир клиенты получили еще весной 2022 года. «Изначально нам обещали, что двор доделают летом 2022-го, даже дом начали красить, но не успели, как и сделать благоустройство двора. Работы начались только на этой неделе, строители сейчас вывозят временные плиты. В „НСД“ говорят, что доделают весь МЖК в сентябре этого года. Но из-за того, что в прошлом году, несмотря на обещания, нас оставили зимовать без нормального двора, то и сейчас люди переживают, не повторится ли история», — рассказывает жительница дома Интернациональной, 1/1. Агентство попыталось оперативно получить комментарий в самой компании «Нижневартовскстройдеталь», но связаться с отделом по связям с общественностью предприятия не удалось. URA.RU направило официальный запрос в компанию. Ответ ожидается.