В Челябинске 4 августа перекроют дороги на улице Цвиллинга, Евтеева и Перовской. Причиной стал благотворительный забег для сбора денег на лечение детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«4 августа с 19:20 до 21:30 будет закрыт проезд по Цвиллинга (с Орджоникидзе до Лазаретной), Евтеева и Перовской. Ограничения установлены в связи с благотворительным забегом „Достигая цели“», — уточнили URA.RU в ЮУЖД.
По Цвиллинга в это же время перестанут ходить трамваи. Парковаться 4 августа на перекрытых улицах запретят с 5:00. Водителей просят заранее планировать свои маршруты.
Забег от РЖД начнется с физкультурного комплекса «Локомотив». Участники должны будут пробежать 400 метров, полтора или пять километров. В этом году целью организаторов стали полтора миллиона рублей. Эта сумма требуется на лечение девяти детей.
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