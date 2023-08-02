02 августа 2023

В Челябинске перекроют дороги из-за благотворительного кросса. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленый марафон на легкоатлетическом стадионе имени Елесиной. Челябинске, бегун, спортсмен, стадион
Целью забега стали полтора миллиона рублей на лечение детей Фото:

В Челябинске 4 августа перекроют дороги на улице Цвиллинга, Евтеева и Перовской. Причиной стал благотворительный забег для сбора денег на лечение детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«4 августа с 19:20 до 21:30 будет закрыт проезд по Цвиллинга (с Орджоникидзе до Лазаретной), Евтеева и Перовской. Ограничения установлены в связи с благотворительным забегом „Достигая цели“», — уточнили URA.RU в ЮУЖД.

По Цвиллинга в это же время перестанут ходить трамваи. Парковаться 4 августа на перекрытых улицах запретят с 5:00. Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

Забег от РЖД начнется с физкультурного комплекса «Локомотив». Участники должны будут пробежать 400 метров, полтора или пять километров. В этом году целью организаторов стали полтора миллиона рублей. Эта сумма требуется на лечение девяти детей.

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В Челябинске 4 августа перекроют дороги на улице Цвиллинга, Евтеева и Перовской. Причиной стал благотворительный забег для сбора денег на лечение детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «4 августа с 19:20 до 21:30 будет закрыт проезд по Цвиллинга (с Орджоникидзе до Лазаретной), Евтеева и Перовской. Ограничения установлены в связи с благотворительным забегом „Достигая цели“», — уточнили URA.RU в ЮУЖД. По Цвиллинга в это же время перестанут ходить трамваи. Парковаться 4 августа на перекрытых улицах запретят с 5:00. Водителей просят заранее планировать свои маршруты. Забег от РЖД начнется с физкультурного комплекса «Локомотив». Участники должны будут пробежать 400 метров, полтора или пять километров. В этом году целью организаторов стали полтора миллиона рублей. Эта сумма требуется на лечение девяти детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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