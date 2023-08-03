Челябинские силовики объявили войну водителям, нарушающим тишину

Инспекторы ГИБДД в Челябинске пресекают установку водителями незаводских глушителей

ГИБДД просит водителей воздержаться от установки несертифицированных глушителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники госавтоинспекции пресекают установку водителями измененных глушителей, которые вызывают много шума. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, к недобросовестным автовладельцам применяют определенные санкции.

«Всем водителям транспортных средств, имеющим нарушения [в системе выпуска отработавших газов], помимо штрафа, выдается требование об устранении нарушения. Если же водитель в течение трех дней решил оставить все как есть, автомобиль снимают с учета», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что большинство водителей с пониманием относится к требованиям инспекторов установить штатный глушитель. Они самостоятельно исправляют ситуацию.

«С начала 2023 года было выявлено 615 нарушений — изменений в систему выпуска отработавших газов. 118 автомобилей были сняты с учета (водители не стали менять выхлопные системы на заводские — прим. URA.RU)», — добавили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Ранее начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Михаил Скоков поднимал проблему нарушения тишины в областном центре. Многие жители жаловались на шум от мотоциклов. По поручению начальника областного главка была проведена профилактическая операция «Мотоциклист».