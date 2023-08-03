Чиновница из ХМАО, опубликовавшая пикантное видео из кабинета, запустила вирусный тренд. Видео

04 августа 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

У Екатерины Смирновой появились последователи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха Екатерина Смирнова, снявшая откровенный ролик, случайно запустила новый тренд. Журналисты городского телеканала из соседнего Нижневартовска опубликовали видео в личных telegram-каналах в поддержку чиновницы. «Катя Смирнова, держи лучи поддержки», — написал Константин Щербина. Он выложил ролик из ньюсрума с таким же текстом, как у чиновницы. Александра Терикова записала видео с бокалом игристого на кухне. «Это я сижу в своем розовом кабинете в качестве начальника и готовлю материалы про проблемы вартовчан: их ремонты дорог, светофоры, газопроводы и прочие городские объекты, попивая лучший магний, чтобы меньше переживать за любимый Нижневартовск», — подписала журналистка свой ролик. Смирнова записала провокационное видео на рабочем месте. «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — гласил сопроводительный текст. Ранее URA.RU писало, что чиновницу, выложившую скандальный видеоролик, ждет комиссия по этике. Ее коллег предупредили, что будут проверять их личные соцсети на наличие компромата.

Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха Екатерина Смирнова, снявшая откровенный ролик, случайно запустила новый тренд. Журналисты городского телеканала из соседнего Нижневартовска опубликовали видео в личных telegram-каналах в поддержку чиновницы. «Катя Смирнова, держи лучи поддержки», — написал Константин Щербина. Он выложил ролик из ньюсрума с таким же текстом, как у чиновницы. Александра Терикова записала видео с бокалом игристого на кухне. «Это я сижу в своем розовом кабинете в качестве начальника и готовлю материалы про проблемы вартовчан: их ремонты дорог, светофоры, газопроводы и прочие городские объекты, попивая лучший магний, чтобы меньше переживать за любимый Нижневартовск», — подписала журналистка свой ролик. Смирнова записала провокационное видео на рабочем месте. «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — гласил сопроводительный текст. Ранее URA.RU писало, что чиновницу, выложившую скандальный видеоролик, ждет комиссия по этике. Ее коллег предупредили, что будут проверять их личные соцсети на наличие компромата.