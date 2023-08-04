В поселок Смолино в Челябинске привезли Владимира Ческидова, обвиняемого в убийстве и похищении человека, чтобы провести в его доме следственный эксперимент. Видео, на котором силовики выводят его с места преступления, появилось в социальных сетях.
«На видео момент, как Ческидова выводят из дома после следственного эксперимента. Он озирается по сторонам и выглядит растерянным», — сообщили в telegram-канале «Недураки и дороги в Челябинск».
Выводы о том, что в доме проводился именно следственный эксперимент, можно сделать по тому, что на видео сотрудник правоохранительных органов вынес куклу. Обвиняемый показал следователям, как убил свою первую пленницу в 2011 году и избавился от тела.
Ческидов на протяжении 14 лет удерживал в плену женщину. Все эти годы он на постоянной основе насиловал и избивал пленницу. Помочь сбежать ей помогло обострившееся психическое расстройство маньяка. После того как его забрали санитары, жертва смогла покинуть жилище и сообщить о произошедшем в полицию.
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