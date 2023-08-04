Челябинские силовики привезли маньяка в Смолино для следственного эксперимента. Видео

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Мера пресечения Владимиру Ческидову обвиняемому в похищении, убийстве, изнасиловании, в суде Центрального района. Челябинск, ческидов владимир, челябинский маньяк
Владимир Ческидов показал следователям как расправился с первой пленницей Фото:
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Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

В поселок Смолино в Челябинске привезли Владимира Ческидова, обвиняемого в убийстве и похищении человека, чтобы провести в его доме следственный эксперимент. Видео, на котором силовики выводят его с места преступления, появилось в социальных сетях.

«На видео момент, как Ческидова выводят из дома после следственного эксперимента. Он озирается по сторонам и выглядит растерянным», — сообщили в telegram-канале «Недураки и дороги в Челябинск».

Выводы о том, что в доме проводился именно следственный эксперимент, можно сделать по тому, что на видео сотрудник правоохранительных органов вынес куклу. Обвиняемый показал следователям, как убил свою первую пленницу в 2011 году и избавился от тела.

Ческидов на протяжении 14 лет удерживал в плену женщину. Все эти годы он на постоянной основе насиловал и избивал пленницу. Помочь сбежать ей помогло обострившееся психическое расстройство маньяка. После того как его забрали санитары, жертва смогла покинуть жилище и сообщить о произошедшем в полицию.

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В поселок Смолино в Челябинске привезли Владимира Ческидова, обвиняемого в убийстве и похищении человека, чтобы провести в его доме следственный эксперимент. Видео, на котором силовики выводят его с места преступления, появилось в социальных сетях. «На видео момент, как Ческидова выводят из дома после следственного эксперимента. Он озирается по сторонам и выглядит растерянным», — сообщили в telegram-канале «Недураки и дороги в Челябинск». Выводы о том, что в доме проводился именно следственный эксперимент, можно сделать по тому, что на видео сотрудник правоохранительных органов вынес куклу. Обвиняемый показал следователям, как убил свою первую пленницу в 2011 году и избавился от тела. Ческидов на протяжении 14 лет удерживал в плену женщину. Все эти годы он на постоянной основе насиловал и избивал пленницу. Помочь сбежать ей помогло обострившееся психическое расстройство маньяка. После того как его забрали санитары, жертва смогла покинуть жилище и сообщить о произошедшем в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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