Владимир Ческидов показал следователям как расправился с первой пленницей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

В поселок Смолино в Челябинске привезли Владимира Ческидова, обвиняемого в убийстве и похищении человека, чтобы провести в его доме следственный эксперимент. Видео, на котором силовики выводят его с места преступления, появилось в социальных сетях.

«На видео момент, как Ческидова выводят из дома после следственного эксперимента. Он озирается по сторонам и выглядит растерянным», — сообщили в telegram-канале «Недураки и дороги в Челябинск».

Выводы о том, что в доме проводился именно следственный эксперимент, можно сделать по тому, что на видео сотрудник правоохранительных органов вынес куклу. Обвиняемый показал следователям, как убил свою первую пленницу в 2011 году и избавился от тела.

Ческидов на протяжении 14 лет удерживал в плену женщину. Все эти годы он на постоянной основе насиловал и избивал пленницу. Помочь сбежать ей помогло обострившееся психическое расстройство маньяка. После того как его забрали санитары, жертва смогла покинуть жилище и сообщить о произошедшем в полицию.