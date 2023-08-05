Как отдыхаем в августе-2023: выходные и праздничные дни, календарь

В последний месяц лета работающие россияне будут отдыхать восемь дней. В августе хоть и есть праздничные дни, однако они не являются выходными. URA.RU приводит список праздничных дней в августе и рекомендации по отпускам.
В августе будет отмечаться 22 праздника. Однако россияне не получат дополнительных выходных.
Праздники в августе
- 2 августа — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ);
- 2 августа — Ильин день;
- 6 августа — День железнодорожника;
- 9 августа — День святого великомученика Пантелеймона;
- 12 августа — День Военно-воздушных сил РФ;
- 14 августа — Медовый спас, День строителя;
- 19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас;
- 22 августа — День Государственного флага;
- 27 августа — День шахтера и День российского кино;
- 28 августа — Успение Богородицы;
- 29 августа — Спас Нерукотворный (он же Ореховый, Холщовый, Полотняный Спас);
- 31 августа — День ветеринара.
Также август насыщен интересными неофициальными праздниками «по поводу». Например, 13 августа будет День левшей, а 19-го числа — Всемирный день фотографии.
Официальные выходные в августе
В августе дополнительных выходных не будет. Россияне, которые работают на пятидневке, будут отдыхать восемь дней за весь месяц. Всего рабочих дней будет 23.
Когда выгодно взять отпуск в августе
Август — последний день лета. Многие хотят насладиться последними теплыми деньками перед промозглой осенью. Так как в августе нет дополнительных праздничных дней, отпускные будут выплачены в полном объеме.
Для оформления отпуска следует подать заявление за две недели до отдыха. Отпускные должны прийти не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска.
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