Как отдыхаем в августе-2023: выходные и праздничные дни, календарь

В августе у россиян не будет дополнительных выходных

05 августа 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Дополнительных выходных в августе не будет Фото: Размик Закарян © URA.RU В последний месяц лета работающие россияне будут отдыхать восемь дней. В августе хоть и есть праздничные дни, однако они не являются выходными. URA.RU приводит список праздничных дней в августе и рекомендации по отпускам. В августе будет отмечаться 22 праздника. Однако россияне не получат дополнительных выходных. Праздники в августе 2 августа — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ);

2 августа — Ильин день;

6 августа — День железнодорожника;

9 августа — День святого великомученика Пантелеймона;

12 августа — День Военно-воздушных сил РФ;

14 августа — Медовый спас, День строителя;

19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас;

22 августа — День Государственного флага;

27 августа — День шахтера и День российского кино;

28 августа — Успение Богородицы;

29 августа — Спас Нерукотворный (он же Ореховый, Холщовый, Полотняный Спас);

31 августа — День ветеринара. Также август насыщен интересными неофициальными праздниками «по поводу». Например, 13 августа будет День левшей, а 19-го числа — Всемирный день фотографии. Официальные выходные в августе В августе дополнительных выходных не будет. Россияне, которые работают на пятидневке, будут отдыхать восемь дней за весь месяц. Всего рабочих дней будет 23. Фото: инфографика URA.RU Когда выгодно взять отпуск в августе Август — последний день лета. Многие хотят насладиться последними теплыми деньками перед промозглой осенью. Так как в августе нет дополнительных праздничных дней, отпускные будут выплачены в полном объеме. Для оформления отпуска следует подать заявление за две недели до отдыха. Отпускные должны прийти не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска.

В последний месяц лета работающие россияне будут отдыхать восемь дней. В августе хоть и есть праздничные дни, однако они не являются выходными. URA.RU приводит список праздничных дней в августе и рекомендации по отпускам. В августе будет отмечаться 22 праздника. Однако россияне не получат дополнительных выходных. Также август насыщен интересными неофициальными праздниками «по поводу». Например, 13 августа будет День левшей, а 19-го числа — Всемирный день фотографии. В августе дополнительных выходных не будет. Россияне, которые работают на пятидневке, будут отдыхать восемь дней за весь месяц. Всего рабочих дней будет 23. Август — последний день лета. Многие хотят насладиться последними теплыми деньками перед промозглой осенью. Так как в августе нет дополнительных праздничных дней, отпускные будут выплачены в полном объеме. Для оформления отпуска следует подать заявление за две недели до отдыха. Отпускные должны прийти не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска.