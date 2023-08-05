Как отдыхаем в августе-2023: выходные и праздничные дни, календарь

В августе у россиян не будет дополнительных выходных
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День защиты детей. Екатеринбург, парк маяковского, выходной, лето, праздник
Дополнительных выходных в августе не будет Фото:

В последний месяц лета работающие россияне будут отдыхать восемь дней. В августе хоть и есть праздничные дни, однако они не являются выходными. URA.RU приводит список праздничных дней в августе и рекомендации по отпускам.

В августе будет отмечаться 22 праздника. Однако россияне не получат дополнительных выходных.

Праздники в августе

  • 2 августа — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ);
  • 2 августа — Ильин день;
  • 6 августа — День железнодорожника;
  • 9 августа — День святого великомученика Пантелеймона;
  • 12 августа — День Военно-воздушных сил РФ;
  • 14 августа — Медовый спас, День строителя;
  • 19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас;
  • 22 августа — День Государственного флага;
  • 27 августа — День шахтера и День российского кино;
  • 28 августа — Успение Богородицы;
  • 29 августа — Спас Нерукотворный (он же Ореховый, Холщовый, Полотняный Спас);
  • 31 августа — День ветеринара.

Также август насыщен интересными неофициальными праздниками «по поводу». Например, 13 августа будет День левшей, а 19-го числа — Всемирный день фотографии.

Официальные выходные в августе

В августе дополнительных выходных не будет. Россияне, которые работают на пятидневке, будут отдыхать восемь дней за весь месяц. Всего рабочих дней будет 23.

Фото:

Когда выгодно взять отпуск в августе

Август — последний день лета. Многие хотят насладиться последними теплыми деньками перед промозглой осенью. Так как в августе нет дополнительных праздничных дней, отпускные будут выплачены в полном объеме.

Для оформления отпуска следует подать заявление за две недели до отдыха. Отпускные должны прийти не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска.

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В последний месяц лета работающие россияне будут отдыхать восемь дней. В августе хоть и есть праздничные дни, однако они не являются выходными. URA.RU приводит список праздничных дней в августе и рекомендации по отпускам. В августе будет отмечаться 22 праздника. Однако россияне не получат дополнительных выходных. Также август насыщен интересными неофициальными праздниками «по поводу». Например, 13 августа будет День левшей, а 19-го числа — Всемирный день фотографии. В августе дополнительных выходных не будет. Россияне, которые работают на пятидневке, будут отдыхать восемь дней за весь месяц. Всего рабочих дней будет 23. Август — последний день лета. Многие хотят насладиться последними теплыми деньками перед промозглой осенью. Так как в августе нет дополнительных праздничных дней, отпускные будут выплачены в полном объеме. Для оформления отпуска следует подать заявление за две недели до отдыха. Отпускные должны прийти не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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