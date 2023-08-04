В Челябинске феминистки установили инсталляцию «Зато не аборт» на площади Революции. Они оставили коробки с игрушечными младенцами возле поющего фонтана, сопроводив их табличками с информацией об убийствах новорожденных.
«Противники абортов часто говорят о том, что они пытаются спасти жизни детей. Однако на деле это приводит к всплеску инфантицида (детоубийство — прим.ред.)», — сообщается в паблике «Женщина может! Феминизм Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
В январе челябинские феминистки уже проводили акцию против запрета абортов. Это случилось после того, как сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за полный запрет абортов в России.
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