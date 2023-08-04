04 августа 2023

Феминистки оставили коробки с игрушечными младенцами в центре Челябинска. Фото

Челябинские феминистки провели акцию против запрета абортов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет феминисток на Площади 1905 года. Екатеринбург, феминистки, феминизм
Феминистки опасаются всплеска детоубийств из-за запрета абортов (фото из архива) Фото:

В Челябинске феминистки установили инсталляцию «Зато не аборт» на площади Революции. Они оставили коробки с игрушечными младенцами возле поющего фонтана, сопроводив их табличками с информацией об убийствах новорожденных.

«Противники абортов часто говорят о том, что они пытаются спасти жизни детей. Однако на деле это приводит к всплеску инфантицида (детоубийство — прим.ред.)», — сообщается в паблике «Женщина может! Феминизм Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В январе челябинские феминистки уже проводили акцию против запрета абортов. Это случилось после того, как сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за полный запрет абортов в России.

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В Челябинске феминистки установили инсталляцию «Зато не аборт» на площади Революции. Они оставили коробки с игрушечными младенцами возле поющего фонтана, сопроводив их табличками с информацией об убийствах новорожденных. «Противники абортов часто говорят о том, что они пытаются спасти жизни детей. Однако на деле это приводит к всплеску инфантицида (детоубийство — прим.ред.)», — сообщается в паблике «Женщина может! Феминизм Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В январе челябинские феминистки уже проводили акцию против запрета абортов. Это случилось после того, как сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за полный запрет абортов в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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