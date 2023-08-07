Челябинский силовик провел журналистов в дом маньяка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Появились кадры из дома в Челябинске, в котором Владимир Ческидов 14 лет удерживал женщину. Сотрудник правоохранительных органов показал приспособление, в котором удерживалась женщина, и место захоронения первой пленницы.

«На входе в дом тяжелая металлическая дверь, затем еще одна, закрытая на ключ. В тесном коридоре запах грязи и сырости. [В комнате] полная антисанитария, на полу грязь. Кругом тараканы, мухи. Створки не открываются, на окнах решетки. На то время, когда [маньяк] отлучался из дома, он помещал ее в специальное устройство», — сообщается в репортаже телеканала «Россия 1».

Корреспондентов канала провел в дом сотрудник следствия. Он показал комнату жертвы, устройство для ее удержания, место убийства первой пленницы и место ее захоронения.

«Удержание происходило в данном помещении. Потерпевшая небольшого роста, дотянуться [до импровизированного замка на дверях] она не могла. [Удерживающее устройство] — это два листа ДСП с металлическими скобами, при помощи которых он закреплял ее здесь. На голову устанавливал деревянную конструкцию, лицо и рот заматывал скотчем. Под комнатой, где содержалась пленница, была закопана кастрюля с останками [первой жертвы]», — рассказал силовик «России 1».

Житель поселка Смолино Ческидов похитил 19-летнюю девушку и удерживал ее 14 лет. Все эти годы издевался и насиловал жертву. 30 июля пленнице удалось сбежать и сообщить в полицию. Ческидов взят под стражу и находится в СИЗО. Он признал вину в похищении и убийстве, но отрицает факт изнасилований.