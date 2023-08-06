Жителя ХМАО внесли в реестр террористов и экстремистов

В список террористов попал житель Нижневартовска
Житель Нижневартовска (ХМАО) Камил Байрамов внесен в список террористов и экстремистов. Эта информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.
«Байрамов Камил внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму», —
Ранее URA.RU сообщало, что в список террористов и экстремистов попали трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росфинмониторинга.
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