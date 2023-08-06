06 августа 2023

Жителя ХМАО внесли в реестр террористов и экстремистов

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
В список террористов попал житель Нижневартовска Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) Камил Байрамов внесен в список террористов и экстремистов. Эта информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.

«Байрамов Камил внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму», — сообщается на сайте. Уточняется, что Байрамов проживет в Нижневартовске.

Ранее URA.RU сообщало, что в список террористов и экстремистов попали трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росфинмониторинга.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) Камил Байрамов внесен в список террористов и экстремистов. Эта информация опубликована на сайте Росфинмониторинга. «Байрамов Камил внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму», — сообщается на сайте. Уточняется, что Байрамов проживет в Нижневартовске. Ранее URA.RU сообщало, что в список террористов и экстремистов попали трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росфинмониторинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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