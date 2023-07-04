В фитнес-клубах ХМАО образовалась массовая нехватка тренеров

Работодатели активно ищут новых сотрудников в сфере спорта и красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц в фитнес-клубах и индустрии красоты образовалась массовая нехватка персонала. Спрос в отрасли на новые кадры вырос более чем на 20%.

«Количество вакансий, опубликованных работодателями на hh.ru, в разрезе профобласти спортивные клубы, фитнес, салоны красоты по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 21%», — следует из данных сервиса следует из данных сервиса открытой аналитики HeadHunter. Количество резюме в сфере фитнеса и красоты при этом снизилось за месяц на 7%.

Высокий прирост вакансий наблюдается в сфере закупок (34%) и добычи сырья (22%). А наибольшая динамика в научной отрасли — количество вакансий выросло сразу на 52%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО у работодателей вырос спрос на кадры в сферах искусства, развлечений и массмедиа. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%.