04 июля 2023

В фитнес-клубах ХМАО образовалась массовая нехватка тренеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фитнес клуба Encore в башне Исеть. Екатеринбург, фитнес, encore
Работодатели активно ищут новых сотрудников в сфере спорта и красоты Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц в фитнес-клубах и индустрии красоты образовалась массовая нехватка персонала. Спрос в отрасли на новые кадры вырос более чем на 20%.

«Количество вакансий, опубликованных работодателями на hh.ru, в разрезе профобласти спортивные клубы, фитнес, салоны красоты по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 21%», — следует из данных сервиса следует из данных сервиса открытой аналитики HeadHunter. Количество резюме в сфере фитнеса и красоты при этом снизилось за месяц на 7%.

Высокий прирост вакансий наблюдается в сфере закупок (34%) и добычи сырья (22%). А наибольшая динамика в научной отрасли — количество вакансий выросло сразу на 52%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО у работодателей вырос спрос на кадры в сферах искусства, развлечений и массмедиа. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц в фитнес-клубах и индустрии красоты образовалась массовая нехватка персонала. Спрос в отрасли на новые кадры вырос более чем на 20%. «Количество вакансий, опубликованных работодателями на hh.ru, в разрезе профобласти спортивные клубы, фитнес, салоны красоты по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 21%», — следует из данных сервиса следует из данных сервиса открытой аналитики HeadHunter. Количество резюме в сфере фитнеса и красоты при этом снизилось за месяц на 7%. Высокий прирост вакансий наблюдается в сфере закупок (34%) и добычи сырья (22%). А наибольшая динамика в научной отрасли — количество вакансий выросло сразу на 52%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО у работодателей вырос спрос на кадры в сферах искусства, развлечений и массмедиа. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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