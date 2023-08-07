07 августа 2023

Челябинцы направили более трех тысяч жалоб на оказание финансовых услуг

Банк России: челябинцы сократили количество нареканий к финкомпаниям и пожаловались на них три тысячи раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы в первом полугодии три тысячи раз пожаловались на работу финкомпаний Фото:

Жители Челябинской области в первом полугодии направили свыше трех тысяч жалоб и обращений. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, чаще всего потребителей финуслуг не устраивала работа банков, страховщиков и микрофинансовых организаций (МФО).

«Банк России за январь — июнь получил от потребителей финансовых услуг региона 3019 обращений. Чаще всего южноуральцы жаловались на банки, страховые компании и микрофинансовые организации. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество обращений снизилось на 22%», — уточнили в банке России.

Меньше всего у челябинцев возникло нареканий к работе страховщиков. Жалоб на их действия поступило в три раза меньше. В основном люди были недовольны ОСАГО. Автовладельцев не устраивало применение коэффициента бонус-малус.

Работа банкиров в глазах клиентов также стала лучше: жалобы на них поступали на 9% реже. В основном претензии были связаны с условиями потребительских кредитов. Возникали проблемы и с погашением задолженности по кредитам.

Из-за деятельности МФО стали реже писать на 4%. Обычно недовольство было связано с активностью кибермошенников, оформлявших займы на чужое имя. В Банке России спрогнозировали улучшение этой ситуации. Согласно нововведениям законодательства, теперь при обращении сотрудники МФО обязаны проверить личность клиента минимум тремя способами.

В настоящее время начал действовать новый порядок работы с нареканиями клиентов. Теперь любая финорганизация обязана отреагировать на них в 15-дневный срок. Также сохранится возможность написать обращение регулятору.

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Жители Челябинской области в первом полугодии направили свыше трех тысяч жалоб и обращений. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, чаще всего потребителей финуслуг не устраивала работа банков, страховщиков и микрофинансовых организаций (МФО). «Банк России за январь — июнь получил от потребителей финансовых услуг региона 3019 обращений. Чаще всего южноуральцы жаловались на банки, страховые компании и микрофинансовые организации. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество обращений снизилось на 22%», — уточнили в банке России. Меньше всего у челябинцев возникло нареканий к работе страховщиков. Жалоб на их действия поступило в три раза меньше. В основном люди были недовольны ОСАГО. Автовладельцев не устраивало применение коэффициента бонус-малус. Работа банкиров в глазах клиентов также стала лучше: жалобы на них поступали на 9% реже. В основном претензии были связаны с условиями потребительских кредитов. Возникали проблемы и с погашением задолженности по кредитам. Из-за деятельности МФО стали реже писать на 4%. Обычно недовольство было связано с активностью кибермошенников, оформлявших займы на чужое имя. В Банке России спрогнозировали улучшение этой ситуации. Согласно нововведениям законодательства, теперь при обращении сотрудники МФО обязаны проверить личность клиента минимум тремя способами. В настоящее время начал действовать новый порядок работы с нареканиями клиентов. Теперь любая финорганизация обязана отреагировать на них в 15-дневный срок. Также сохранится возможность написать обращение регулятору.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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