Челябинец на протяжении полугода развращал свою 6-летнюю дочь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс РФ. Челябинск, закон, уголовный кодекс
В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото:

В поселке Увельский (Челябинская область) мужчина на протяжении полугода развращал свою шестилетнюю дочь. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время отец задержан.

«С октября 2022 года по апрель 2023 года мужчина совершал в отношении малолетней дочери ряд действий сексуального характера. Он трогал ее за половые органы, гладил. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, девочка сама рассказала о случившемся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Увельский (Челябинская область) мужчина на протяжении полугода развращал свою шестилетнюю дочь. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время отец задержан. «С октября 2022 года по апрель 2023 года мужчина совершал в отношении малолетней дочери ряд действий сексуального характера. Он трогал ее за половые органы, гладил. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания», — рассказал источник. По данным URA.RU, девочка сама рассказала о случившемся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Вскоре ему должны избрать меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...