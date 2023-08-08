Челябинец на протяжении полугода развращал свою 6-летнюю дочь

В поселке Увельский (Челябинская область) мужчина на протяжении полугода развращал свою шестилетнюю дочь. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время отец задержан.
«С октября 2022 года по апрель 2023 года мужчина совершал в отношении малолетней дочери ряд действий сексуального характера. Он трогал ее за половые органы, гладил. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания», — рассказал источник.
По данным URA.RU, девочка сама рассказала о случившемся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Вскоре ему должны избрать меру пресечения.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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