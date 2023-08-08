В Екатеринбурге активисты заставили южан извиниться перед девушками за приставания. Фото, видео

08 августа 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

До этого две молодые девушки пожаловались на преследователей, которые настойчиво хотели с ними познакомиться Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге неравнодушные мужчины нашли двух южан, которые долго преследовали двух девушек на Сортировке и настойчиво предлагали познакомиться, а когда увидели, что те записывают происходящее на видео, попытались забрать телефоны. Их нашли и заставили извиниться перед девушками, пишут очевидцы в соцсетях. «Девушки очень испугались и стали просить помощи у знакомых, на ходу записывая видео, которое попало в новостной канал. На следующий день братья из „Русской общины Екатеринбурга“ нашли этих ухажеров и попросили извиниться перед девушками. Сработали очень оперативно и строго по закону», — сообщает telegram-канал «Безумный Екб». К посту прикреплено видео, на котором одного из преследователей спрашивают, осознал ли он свою ошибку, и просят извиниться перед девушкой. И тот извиняется. Молодые люди объединились, чтобы найти преследователей и заставить их извиниться Скрин видео в telegram-канале «Безумный ЕКБ»

В Екатеринбурге неравнодушные мужчины нашли двух южан, которые долго преследовали двух девушек на Сортировке и настойчиво предлагали познакомиться, а когда увидели, что те записывают происходящее на видео, попытались забрать телефоны. Их нашли и заставили извиниться перед девушками, пишут очевидцы в соцсетях. «Девушки очень испугались и стали просить помощи у знакомых, на ходу записывая видео, которое попало в новостной канал. На следующий день братья из „Русской общины Екатеринбурга“ нашли этих ухажеров и попросили извиниться перед девушками. Сработали очень оперативно и строго по закону», — сообщает telegram-канал «Безумный Екб». К посту прикреплено видео, на котором одного из преследователей спрашивают, осознал ли он свою ошибку, и просят извиниться перед девушкой. И тот извиняется.