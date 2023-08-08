В Перми подростки едва не утонули в Каме

В Перми спасатели вытащили двух тонущих подростков из реки Кама
В Перми на реке Кама едва не утонули два подростка. Об этом сообщила на своем сайте единая дежурно-диспетчерская служба города Перми.
«Спасателям поступил звонок, что на городском пляже уносит течением двух несовершеннолетних. Они оперативно оказали помощь терпящим бедствие подросткам», — указано на сайте.
Уточняется, что спасатели убедили еще троих 13-летних девочек, купающихся без присмотра, выйти из воды. Всего с начала купального сезона в Перми утонуло 11 человек, двое из которых дети.
Ранее в Перми на реке Кама вечером 5 августа утонул мужчина. Об этом рассказали очевидцы.
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