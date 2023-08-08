08 августа 2023

В Перми подростки едва не утонули в Каме

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Жара в городе. Пермь, река кама, пляжный отдых, загар в городе, пляж закамск, пляж водник
В Перми спасатели вытащили двух тонущих подростков из реки Кама Фото:

В Перми на реке Кама едва не утонули два подростка. Об этом сообщила на своем сайте единая дежурно-диспетчерская служба города Перми.

«Спасателям поступил звонок, что на городском пляже уносит течением двух несовершеннолетних. Они оперативно оказали помощь терпящим бедствие подросткам», — указано на сайте.

Уточняется, что спасатели убедили еще троих 13-летних девочек, купающихся без присмотра, выйти из воды. Всего с начала купального сезона в Перми утонуло 11 человек, двое из которых дети.

Ранее в Перми на реке Кама вечером 5 августа утонул мужчина. Об этом рассказали очевидцы.

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В Перми на реке Кама едва не утонули два подростка. Об этом сообщила на своем сайте единая дежурно-диспетчерская служба города Перми. «Спасателям поступил звонок, что на городском пляже уносит течением двух несовершеннолетних. Они оперативно оказали помощь терпящим бедствие подросткам», — указано на сайте. Уточняется, что спасатели убедили еще троих 13-летних девочек, купающихся без присмотра, выйти из воды. Всего с начала купального сезона в Перми утонуло 11 человек, двое из которых дети. Ранее в Перми на реке Кама вечером 5 августа утонул мужчина. Об этом рассказали очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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