05 августа 2023
04 августа 2023

В Перми на реке Кама утонул человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, река кама, река кама, коммунальный мост
Пермяк утонул 5 августа в реке Кама в районе Мотовилихи Фото:

В Перми на реке Кама вечером 5 августа утонул мужчина. Об этом рассказали очевидцы.

«Спасатели вытащили тело мужчины из Камы в районе станции Язовой. На месте работала полиция», — пишет «КП-Пермь», ссылаясь на слова очевидцев.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить обстоятельства происшествия. Публикация дополнится после получения ответа.

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В Перми на реке Кама вечером 5 августа утонул мужчина. Об этом рассказали очевидцы. «Спасатели вытащили тело мужчины из Камы в районе станции Язовой. На месте работала полиция», — пишет «КП-Пермь», ссылаясь на слова очевидцев. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить обстоятельства происшествия. Публикация дополнится после получения ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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