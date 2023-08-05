В Перми на реке Кама утонул человек

Пермяк утонул 5 августа в реке Кама в районе Мотовилихи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на реке Кама вечером 5 августа утонул мужчина. Об этом рассказали очевидцы.

«Спасатели вытащили тело мужчины из Камы в районе станции Язовой. На месте работала полиция», — пишет «КП-Пермь», ссылаясь на слова очевидцев.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить обстоятельства происшествия. Публикация дополнится после получения ответа.