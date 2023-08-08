08 августа 2023

Турция готова покупать тюменскую строительную древесину

Тюменские предприниматели договариваются о логистике поставок леса турецким компаниям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, Шадринск, пиломатериал, дерево, деревообработка, строительный материал, склад древесины, вагонка
О поставках тюменской древесины для нужд турецких строительных компаний договариваются в ходе бизнес-миссии в Стамбул Фото:

Турецкая ассоциация лесопромышленников выразила готовность покупать тюменские пиломатериалы для нужд местного строительства в Тюменской области. О договоренностях. достигнутых в ходе бизнес-миссии в Стамбул, сообщает региональная торгово-промышленная палата.

«Тюменские бизнесмены провели переговоры с Ассоциацией лесопромышленников, обсудили возможности поставки пиломатериалов в Турецкую Республику, класс пиломатериалов который необходим турецким потребителям. В центре внимания — логистика поставок. Стороны обсуждают различные варианты транспортировки готовой продукции из дерева, использование разного вида транспорта», — говорится в сообщении.

По словам директора центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерины Ульянцевой, вопрос логистики является глобальным для тюменского бизнеса. Источники URA.RU тюменской бизнес-среде пояснили, что маршруты поставок в Турцию существуют для малогабаритного груза. «Лес и пиломатериалы требуют особого подхода, это груз габаритный, длинномерный, сейчас предстоит найти наиболее оптимальный маршрут», — добавили собеседники URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что интерес турецких строителей к тюменским строительным материалам в ближайшее время будет набирать обороты. А тюменский бизнес готов помочь Турции в восстановлении после февральских землетрясений.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турецкая ассоциация лесопромышленников выразила готовность покупать тюменские пиломатериалы для нужд местного строительства в Тюменской области. О договоренностях. достигнутых в ходе бизнес-миссии в Стамбул, сообщает региональная торгово-промышленная палата. «Тюменские бизнесмены провели переговоры с Ассоциацией лесопромышленников, обсудили возможности поставки пиломатериалов в Турецкую Республику, класс пиломатериалов который необходим турецким потребителям. В центре внимания — логистика поставок. Стороны обсуждают различные варианты транспортировки готовой продукции из дерева, использование разного вида транспорта», — говорится в сообщении. По словам директора центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерины Ульянцевой, вопрос логистики является глобальным для тюменского бизнеса. Источники URA.RU тюменской бизнес-среде пояснили, что маршруты поставок в Турцию существуют для малогабаритного груза. «Лес и пиломатериалы требуют особого подхода, это груз габаритный, длинномерный, сейчас предстоит найти наиболее оптимальный маршрут», — добавили собеседники URA.RU. Ранее агентство рассказало, что интерес турецких строителей к тюменским строительным материалам в ближайшее время будет набирать обороты. А тюменский бизнес готов помочь Турции в восстановлении после февральских землетрясений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...