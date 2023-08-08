Турция готова покупать тюменскую строительную древесину

Тюменские предприниматели договариваются о логистике поставок леса турецким компаниям

09 августа 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

О поставках тюменской древесины для нужд турецких строительных компаний договариваются в ходе бизнес-миссии в Стамбул Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Турецкая ассоциация лесопромышленников выразила готовность покупать тюменские пиломатериалы для нужд местного строительства в Тюменской области. О договоренностях. достигнутых в ходе бизнес-миссии в Стамбул, сообщает региональная торгово-промышленная палата. «Тюменские бизнесмены провели переговоры с Ассоциацией лесопромышленников, обсудили возможности поставки пиломатериалов в Турецкую Республику, класс пиломатериалов который необходим турецким потребителям. В центре внимания — логистика поставок. Стороны обсуждают различные варианты транспортировки готовой продукции из дерева, использование разного вида транспорта», — говорится в сообщении. По словам директора центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерины Ульянцевой, вопрос логистики является глобальным для тюменского бизнеса. Источники URA.RU тюменской бизнес-среде пояснили, что маршруты поставок в Турцию существуют для малогабаритного груза. «Лес и пиломатериалы требуют особого подхода, это груз габаритный, длинномерный, сейчас предстоит найти наиболее оптимальный маршрут», — добавили собеседники URA.RU. Ранее агентство рассказало, что интерес турецких строителей к тюменским строительным материалам в ближайшее время будет набирать обороты. А тюменский бизнес готов помочь Турции в восстановлении после февральских землетрясений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турецкая ассоциация лесопромышленников выразила готовность покупать тюменские пиломатериалы для нужд местного строительства в Тюменской области. О договоренностях. достигнутых в ходе бизнес-миссии в Стамбул, сообщает региональная торгово-промышленная палата. «Тюменские бизнесмены провели переговоры с Ассоциацией лесопромышленников, обсудили возможности поставки пиломатериалов в Турецкую Республику, класс пиломатериалов который необходим турецким потребителям. В центре внимания — логистика поставок. Стороны обсуждают различные варианты транспортировки готовой продукции из дерева, использование разного вида транспорта», — говорится в сообщении. По словам директора центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерины Ульянцевой, вопрос логистики является глобальным для тюменского бизнеса. Источники URA.RU тюменской бизнес-среде пояснили, что маршруты поставок в Турцию существуют для малогабаритного груза. «Лес и пиломатериалы требуют особого подхода, это груз габаритный, длинномерный, сейчас предстоит найти наиболее оптимальный маршрут», — добавили собеседники URA.RU. Ранее агентство рассказало, что интерес турецких строителей к тюменским строительным материалам в ближайшее время будет набирать обороты. А тюменский бизнес готов помочь Турции в восстановлении после февральских землетрясений.