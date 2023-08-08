Пермская ассоциация юристов усиливается VIP-политиками для поддержки участников СВО

09 августа 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Председателем совета организации был переизбран Игорь Вагин Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Ассоциация юристов в Пермском крае обновила состав руководящих органов. На общем собрании организации председатель крайизбиркома Игорь Вагин был в третий раз единогласно переизбран руководителем Совета организации. На вновь появившуюся в организации должность председателя попечительского совета был избран и. о. руководителя администрации губернатора Александр Смертин. Информация об этом содержится на сайте организации «В состав совета организации вошли глава УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин, омбудсмен Игорь Сапко, руководитель фонда „Защитники Отечества“ Константин Строгий. Формирование данного руководящего состава позволит консолидировать усилия всех заинтересованных сторон в полноценной защите прав граждан. В особенности участников СВО и членов их семей», — отмечает глава крайизбиркома Игорь Вагин. Также в состав совета вошли уполномоченный по правам предпринимателей — Павел Новоселов, руководитель Торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, председатели нотариальной и адвокатской палат региона Ольга Мокрушина и Павел Яковлев. Ассоциация юристов сегодня оказывает бесплатную помощь жителям новых субъектов РФ, которые переехали в Пермский край. А также помогает с решением юридических вопросов участникам СВО и членов их семей, ведет прием граждан на базе фонда «Защитники Отчества». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ассоциация юристов в Пермском крае обновила состав руководящих органов. На общем собрании организации председатель крайизбиркома Игорь Вагин был в третий раз единогласно переизбран руководителем Совета организации. На вновь появившуюся в организации должность председателя попечительского совета был избран и. о. руководителя администрации губернатора Александр Смертин. Информация об этом содержится на сайте организации «В состав совета организации вошли глава УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин, омбудсмен Игорь Сапко, руководитель фонда „Защитники Отечества“ Константин Строгий. Формирование данного руководящего состава позволит консолидировать усилия всех заинтересованных сторон в полноценной защите прав граждан. В особенности участников СВО и членов их семей», — отмечает глава крайизбиркома Игорь Вагин. Также в состав совета вошли уполномоченный по правам предпринимателей — Павел Новоселов, руководитель Торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, председатели нотариальной и адвокатской палат региона Ольга Мокрушина и Павел Яковлев. Ассоциация юристов сегодня оказывает бесплатную помощь жителям новых субъектов РФ, которые переехали в Пермский край. А также помогает с решением юридических вопросов участникам СВО и членов их семей, ведет прием граждан на базе фонда «Защитники Отчества».