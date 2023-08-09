Кандидат в губернаторы Тюменской области от ЛДПР устроил партийную ревизию на востоке ХМАО

ЛДПР пользуется выборами губернатора Тюменской области, чтобы обновить партактив на востоке ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денис Садовников устроил партийную ревизию на востоке Югры. Об этом URA.RU рассказал собеседник в политическом истеблишменте округа.

«Садовников провел несколько дней в Нижневартовске, где еще пару лет назад крыло либерал-демократов было сильным и доставляло множество проблем местным и окружным властям. Однако актив разъехался, и даже на довыборы в гордуму партия заявила судимого дворника. Садовников и региональный куратор ЛДПР Евгений Данников, пользуясь выборами, повышают узнаваемость кандидата из ЯНАО в Югре и пытаются привлечь новых сторонников», — считает инсайдер.

Садовников в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что провел в Нижневартовске ряд встреч, в том числе с мэром города Дмитрием Кощенко, а также все это время плотно общался с избирателями. «Вартовчане пожаловались на отсутствие муниципального транспорта, ведущего к некоторым дачным поселкам. Кроме того, очень много жалоб на произвол управляющих компаний и на якорного застройщика города — „Нижневартовскстройдеталь“. Компания затягивает благоустройство дворов после ввода домов в эксплуатацию. Все наказы жителей я собрал, ситуацию обсудим с руководством партии. В ближайшее время я планирую встретиться с избирателями Мегиона, Сургута и, если получится, Ханты-Мансийска», — прокомментировал кандидат.

Ранее URA.RU писало, что другой кандидат на пост главы Тюменской области, коммунист Иван Левченко, перенес сроки своего турне по северным регионам. Действующий губернатор Александр Моор уже презентовал себя жителям северных округов, а эсер Владимир не планирует поездку по ХМАО и ЯНАО, решив ограничиться агитацией на билбордах.