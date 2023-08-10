Пермячка получила срок за подделку документов для освобождения от армии

11 августа 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Руководитель пермского техникума сделала поддельную справку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский краевой суд приговорил руководителя филиала «Западно-Уральского горного техникума» в городе Оса к трем месяцам лишения свободы за подделку документов. Женщина выдала справку, что пермяк обучается в техникуме, чтобы его не забрали в армию. Но на самом деле такой студент в заведении не числился. «В октябре прошлого года к руководителю техникума обратился мужчина с просьбой сделать справку, что его сын обучается в данном заведении. Справку необходимо предъявить в военкомат для предоставления молодому человеку отсрочки от призыва на военную службу», — сообщается на сайте суда Пермского края. Женщина выполнила просьбу мужчины. Она написала на официальном бланке учреждения, что молодой человек поступил в «Западно-Уральский горный техникум» на очно-заочную форму обучения, заверила справку печатью и подписью. Обвиняемая с приговором не согласна, так как справка не является официальным документом. Женщина будет обжаловать приговор.

Пермский краевой суд приговорил руководителя филиала «Западно-Уральского горного техникума» в городе Оса к трем месяцам лишения свободы за подделку документов. Женщина выдала справку, что пермяк обучается в техникуме, чтобы его не забрали в армию. Но на самом деле такой студент в заведении не числился. «В октябре прошлого года к руководителю техникума обратился мужчина с просьбой сделать справку, что его сын обучается в данном заведении. Справку необходимо предъявить в военкомат для предоставления молодому человеку отсрочки от призыва на военную службу», — сообщается на сайте суда Пермского края. Женщина выполнила просьбу мужчины. Она написала на официальном бланке учреждения, что молодой человек поступил в «Западно-Уральский горный техникум» на очно-заочную форму обучения, заверила справку печатью и подписью. Обвиняемая с приговором не согласна, так как справка не является официальным документом. Женщина будет обжаловать приговор.