10 августа 2023

Пермячка получила срок за подделку документов для освобождения от армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный билет. Екатеринбург, военный билет
Руководитель пермского техникума сделала поддельную справку Фото:

Пермский краевой суд приговорил руководителя филиала «Западно-Уральского горного техникума» в городе Оса к трем месяцам лишения свободы за подделку документов. Женщина выдала справку, что пермяк обучается в техникуме, чтобы его не забрали в армию. Но на самом деле такой студент в заведении не числился.

«В октябре прошлого года к руководителю техникума обратился мужчина с просьбой сделать справку, что его сын обучается в данном заведении. Справку необходимо предъявить в военкомат для предоставления молодому человеку отсрочки от призыва на военную службу», — сообщается на сайте суда Пермского края.

Женщина выполнила просьбу мужчины. Она написала на официальном бланке учреждения, что молодой человек поступил в «Западно-Уральский горный техникум» на очно-заочную форму обучения, заверила справку печатью и подписью. Обвиняемая с приговором не согласна, так как справка не является официальным документом. Женщина будет обжаловать приговор.

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Пермский краевой суд приговорил руководителя филиала «Западно-Уральского горного техникума» в городе Оса к трем месяцам лишения свободы за подделку документов. Женщина выдала справку, что пермяк обучается в техникуме, чтобы его не забрали в армию. Но на самом деле такой студент в заведении не числился. «В октябре прошлого года к руководителю техникума обратился мужчина с просьбой сделать справку, что его сын обучается в данном заведении. Справку необходимо предъявить в военкомат для предоставления молодому человеку отсрочки от призыва на военную службу», — сообщается на сайте суда Пермского края. Женщина выполнила просьбу мужчины. Она написала на официальном бланке учреждения, что молодой человек поступил в «Западно-Уральский горный техникум» на очно-заочную форму обучения, заверила справку печатью и подписью. Обвиняемая с приговором не согласна, так как справка не является официальным документом. Женщина будет обжаловать приговор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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