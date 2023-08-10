Самолет из ХМАО не смог сесть во Внуково из-за угрозы атаки беспилотника

Самолет из Когалыма перенаправили на запасной аэродром в Москве Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самолет компании Utair из Когалыма (ХМАО) не смог сесть в аэропорту «Внуково» (Москва) из-за угрозы атаки беспилотника. В справочной службе московского аэропорта сообщили агентству, что воздушное судно перенаправили на запасной аэропорт в Домодедово.

«Рейс UT 446 из Когалыма во Внуково перенаправили на запасной аэродром в Домодедово по независящим от аэропорта причинам. Он приземлился в 10.30 по московскому времени, в 11.30, если не будет изменений, он вылелит во Внуково», — сообщили в справочной службе аэровокзала.

По предварительной версии, небо закрыто из-за угрозы удара беспилотника. Отложены рейсы на вылет и прилет.

Ранее URA.RU писало, что над аэропортом Внуково закрыли небо. По предварительной версии, рейсты на прилет и вылет задерживают из-за угрозы удара беспилотника.