10 августа 2023

Самолет из ХМАО не смог сесть во Внуково из-за угрозы атаки беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, utair, взлет самолета, авиация, ютэйр, самолеты, аэропорт внуково, ту 154
Самолет из Когалыма перенаправили на запасной аэродром в Москве Фото:

Самолет компании Utair из Когалыма (ХМАО) не смог сесть в аэропорту «Внуково» (Москва) из-за угрозы атаки беспилотника. В справочной службе московского аэропорта сообщили агентству, что воздушное судно перенаправили на запасной аэропорт в Домодедово.

«Рейс UT 446 из Когалыма во Внуково перенаправили на запасной аэродром в Домодедово по независящим от аэропорта причинам. Он приземлился в 10.30 по московскому времени, в 11.30, если не будет изменений, он вылелит во Внуково», — сообщили в справочной службе аэровокзала.

По предварительной версии, небо закрыто из-за угрозы удара беспилотника. Отложены рейсы на вылет и прилет.

Ранее URA.RU писало, что над аэропортом Внуково закрыли небо. По предварительной версии, рейсты на прилет и вылет задерживают из-за угрозы удара беспилотника.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет компании Utair из Когалыма (ХМАО) не смог сесть в аэропорту «Внуково» (Москва) из-за угрозы атаки беспилотника. В справочной службе московского аэропорта сообщили агентству, что воздушное судно перенаправили на запасной аэропорт в Домодедово. «Рейс UT 446 из Когалыма во Внуково перенаправили на запасной аэродром в Домодедово по независящим от аэропорта причинам. Он приземлился в 10.30 по московскому времени, в 11.30, если не будет изменений, он вылелит во Внуково», — сообщили в справочной службе аэровокзала. По предварительной версии, небо закрыто из-за угрозы удара беспилотника. Отложены рейсы на вылет и прилет. Ранее URA.RU писало, что над аэропортом Внуково закрыли небо. По предварительной версии, рейсты на прилет и вылет задерживают из-за угрозы удара беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...